La inflación sube un 2,2% en Canarias con el empuje de los precios de electricidad y carburantes

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 13/08/2025 a las 10:41h.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado al 2,2% en Canarias en el mes de julio, por encima de la tasa interanual del mes anterior (1,7%). Este incremento está empujado principalmente por los precios de la vivienda, agua, electricidad y combustibles.

La electricidad y los carburantes tiran de la inflación con un 6 % más que en julio del año anterior; mientras que restaurantes y hoteles suben un 4,4%, y otros bienes y servicios, un 3 %.

La subida en alimentos y bebidas no alcohólicas registró un 1,6%; en bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,2%; en vestido y calzado, un 1,8%; en sanidad un 1,9%, en transporte, un 0,4%; en comunicaciones un 0,6%; en ocio y cultura, un 0,5%, y en enseñanza, un 2,2%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadenan dos meses de subidas en la comunidad autónoma. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,5%.

Canarias está un poco por debajo de la media a nivel nacional, donde el Índice de Precios de Consumo (IPC) se elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 2,7%, debido a un efecto base asociado a la caída del precio de la electricidad en el mismo mes de 2024 y por el encarecimiento de los carburantes, en menor medida.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja (2,3%). Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla-La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).