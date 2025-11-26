A qué hora es el encendido de luces de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria hoy y dónde están las calles iluminadas

Las Palmas de Gran Canaria ya está lista para encender la Navidad. El encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria este año cambia de dinámica, comenzando en los distritos y extendiéndose gradualmente hasta el 4 de diciembre, con los ... grandes espectáculos lumínicos en las plazas centrales de la ciudad

Más de 4,2 millones de luces LED y un presupuesto de 1,7 millones de euros iluminarán la ciudad y decorados especiales estarán presentes en los cinco distritos, con espectáculos lumínicos diseñados especialmente para la ocasión, con estructuras tridimensionales, motivos artísticos y calles y plazas con «auténticos escenarios de luz y emoción», como ha adelantado la alcaldesa Carolina Darias.

El lema de la edición, 'Sueña la Navidad', contará con elementos renovados y nuevas incorporaciones, además de espectáculos con elementos de gran formato, iluminación arquitectónica, conjuntos colgantes, arcos y motivos ornamentales transitables.

Las zonas más esperadas, la plaza Santa Ana, Santa Catalina, el Tenor Stagno, Triana, Mesa y López, la plaza de España y La Puntilla contarán con una destacada ambientación navideña. También Juan Rejón y Eduardo Benot dispondrán de 20 arcos y 22 motivos en farolas, y otros lugares de especial tránsito como Lomo Blanco, Lomo Los Frailes, Altavista, Juan Pablo II y la plaza de la Feria, contarán con decorados que se incorporan este año a la decoración navideña.

Iluminación navideña en Las Palmas de Gran Canaria LPA CULTURA

Santa Ana y Santa Catalina vuelven a presentarse como los núcleos principales para vivir estas fiestas de Navidad. En Santa Ana, se instalarán caballitos de carrusel y un espectáculo lumínico proyectado sobre 20 arcos que forman puertas dobles de gran formato, cubiertas con vistosas guirnaldas que flanquean la plaza. A esta decoración se suma las luces de Navidad de las Casas Consistoriales, compuesta por cortinas, cordones y guirnaldas vegetales que enmarcan ventanas, balcones y soportales.

A los clásicos árboles de Navidad, piruletas, adornos y estructuras se sumarán los cascanueces adquiridos en 2024 y 70 caballitos, distribuidos por distintos puntos de la ciudad.

Además, Santa Catalina volverá a acoger el mercadillo navideño y la «Casa de la Navidad», una feria de atracciones, un escenario para conciertos y actuaciones, una zona gastronómica, una pista de patinaje y 70 casetas decoradas con artículos navideños. Triana y La Puntilla también contarán con juegos de luces, incluida su gran bola musical. En Triana, se instalarán cortinas diagonales cruzadas, arcos de gran formato y estructuras a modo de decorados navideños, pensados para que la ciudadanía pueda compartirlos en sus redes sociales.

En Mesa y López, los arcos y los árboles con cordones de alta luminosidad y caídas dicroicas se integrarán en la decoración de la arteria comercial. En la plaza de España, una estructura esférica de 12 metros de altura reforzará el ambiente festivo.

Horarios del encendido de las luces de Navidad en Las Palmas

Cada barrio tendrá su encendido propio. Las primeras luces que se encenderán serán en el parque de Lomo Blanco junto al campo de fútbol. El encendido tiene lugar a partir de las 19:00.

El jueves 27 es el turno del parque Sixto Henríquez/ Lomo los Frailes; el 28, turno para el parque de Altavista junto al centro de Salud. El 29 le toca al parque Juan Pablo II. El domingo 30 serán en la plaza de la Feria.

Por último, el 4 de diciembre tiene lugar el acto oficial del encendido de Navifad en la plaza de Santa Ana.

Navidad en Gáldar: fecha y hora del encendido navideño

Aunque Las Palmas de Gran Canaria como capital de la provincia tendrá protagonismo, el municipio norteño de Gáldar siempre es un escenario navideño lleno de magia. El encendido de la Navidad en Gáldar se celebrará el 28 de noviembre a las 18 horas, una fecha muy esperada que ya despierta expectación en la isla.

Navidad en Gáldar en foto de archvio CABILDO GRAN CANARIA

Otros rincones de Gran Canaria que ya preparan su bienvenida a la Navidad es Mogán, que llenará la playa de luces, sabores y música el sábado 29 de noviembre a partir de las 18.30 horas. 290 motivos decorativos 3D y 166 figuras túneles de luz y espacios temáticos son algunas de las pistas del encendido navideño de Telde, el 28 de noviembre.

Por su parte, la capital de Lanzarote, Arrecife, se ha apresurado a recibir la Navidad, con el encendido navideño el viernes 21 de noviembre, junto con un espectáculo pasacalles hasta la calle Real hasta la zona de La Plazuela, epicentro del acto oficial de este encendido.

La capital de Fuerteventura, Puerto del Rosario, ha apostado este año por llenar de magia navideña sus calles con espectáculos, música y videomapping el 28 de noviembre