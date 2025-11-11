Suscribete a
Juicio al fiscal general
Turno para la declaración del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid

medio ambiente

El episodio de contaminación marina que afecta a seis municipios de Gran Canaria podría empeorar con las lluvias

El Gobierno de Canarias mantiene activa la alerta ante un episodio de lluvias que puede alejar el material mar adentro

Publicación denuncia del colectivo el pasado 5 de noviembre TURCÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha decido mantener la situación de alerta activada el pasado 6 de noviembre por un episodio de contaminación marina que afecta a seis municipios de Gran Canaria.

Aunque en las últimas horas no se ha detectado la llegada de nuevos ... restos a las costas mientras que el paso de un frente lluvioso puede alejar el material mar adentro.

