Canarias duplica la cifra de asesinatos y se coloca a la cabeza del país
La criminalidad subió un 3,3% en Canarias en los nueve primeros meses del año, desde enero hasta septiembre
Laura Bautista
Las Palmas de Gran Canaria
La criminalidad en Canarias ha aumentado un 3,3% los nueve primeros meses del año, desde enero hasta septiembre, lo que se traduce en el triple del dato registrado en el resto de España (1%). Los asesinatos y homicidios se duplican, pasando de ... 10 a 25 (+150%).
Por su parte, descienden las agresiones sexuales con penetración en un 18,5%, dato que contrasta con el aumento del 4,6% registrado en el dato nacional.
Además de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, le siguen los secuestros (+100%), ciberdelitos (+22%) y homicidios y asesinatos en grado de tentativa (+13,9%). Por el contrario, bajaron las agresiones sexuales con penetración (-18,5%), el robo de vehículos (-11,8%) y delitos contra la libertad sexual (-10,1%).
Las Palmas de Gran Canaria sobresale en el Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior como la ciudad española de las diez más pobladas con mayor tasa de homicidios y asesinatos consumados en función de su población. Con sus seis casos en lo que vamos de año, se producen casi 1,6 delitos de sangre por cada 100.000 personas. En relación a las principales ciudades de España, la tasa de la capital grancanaria se pone a la cabeza en comparación con Madrid, con ocho casos y un índice de 0,23 o Barcelona, con 10, se llega al 0,59.
En datos, la cifra de infracciones penales registradas en las islas en los nueve primeros meses de este año asciende en 83.358, frente a las 80.707 del año anterior.
En las islas de La Gomera y La Palma, el tercer trimestre cierra con menos infracciones penales que en 2024, en concreto con disminuciones del 13,8% y 6,7%, mientras repuntó en todas las demás islas, alcanzando un 12,7% en Fuerteventura, un 8,4% en El Hierro, un 4,3% en Lanzarote y un 2,8% tanto en Tenerife como en Gran Canaria.
En general la criminalidad ha aumentado en España un 1% en el tercer trimestre de 2025, ya que entre enero y septiembre aumentaron un 4,6% los delitos contra la libertad sexual con penetración, entre otros indicadores como las estafas informáticas, que anotaron un incremento del 6,4%.
