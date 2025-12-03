Suscribete a
SUCESOS

Canarias duplica la cifra de asesinatos y se coloca a la cabeza del país

La criminalidad subió un 3,3% en Canarias en los nueve primeros meses del año, desde enero hasta septiembre

Ambulancias atienden un suceso en Gáldar en foto de archivo AYTO GÁLDAR/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La criminalidad en Canarias ha aumentado un 3,3% los nueve primeros meses del año, desde enero hasta septiembre, lo que se traduce en el triple del dato registrado en el resto de España (1%). Los asesinatos y homicidios se duplican, pasando de ... 10 a 25 (+150%).

