Bomberos de Tenerife rescatan un caballo que se había caído a un barranco en La Esperanza (Tenerife)

Rescate sano y salvo de un caballo que cayó a un barranco en Tenerife

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 29/08/2025

Actualizado a las 11:25h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Bomberos de Tenerife con base en La Laguna fueron activados ayer jueves para intervenir en el rescate de un caballo que se cayó a un barranco de unos 15 metros de profundidad y presentaba algunos rasguños.

El incidente se produjo sobre las 11:30 horas, hora a la que se avisó a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112 y se movilizaron los recursos para rescatar al animal.

Una vez allí, se encargaron de habilitar un camino a través de la ladera con la ayuda de azadas y una motosierra hasta que finalmente, y con la colaboración de vecinos de la zona, consiguieron sacarlo hasta un lugar seguro donde posteriormente fue atendido por el veterinario. Durante los trabajos estuvo presente la Policía Local.

Esta es una de las intervenciones de ls bomberos en Tenerife, ya que los efectivos de San Miguel de Abona también actuaron en el incendio de un vehículo en Adeje, que se originó mientras el coche estaba circulando.

Asimismo, efectivos del parque de Güímar fueron solicitados ayer, sobre las 12:40 horas, por un accidente de tráfico con tres vehículos implicados en la TF-1 a la altura del polígono industrial de Arafo. Llegados al lugar, procedieron a señalizar la zona, a desconectar las baterías de los coches accidentados y a la posterior limpieza de calzada. Intervinieron el Servicio de Urgencias Canario y la Guardia Civil.