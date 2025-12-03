Suscribete a
TURISMO

Agresiones y un vídeo de IA con un lanzallamas: atacan a la consejera por la ley de vivienda vacacional en Canarias

En el polémico vídeo generado por IA se la muestra con un lanzallamas arrasando casas

C7

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha denunciado agresiones, con lanzamiento de piedras a su vehículo y vivienda, así como amenazas en redes sociales. Lo último ha sido un vídeo viral generado por IA, que la emula con un lanzallamas ... arrasando casas.

