Agresiones y un vídeo de IA con un lanzallamas: atacan a la consejera por la ley de vivienda vacacional en Canarias

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha denunciado agresiones, con lanzamiento de piedras a su vehículo y vivienda, así como amenazas en redes sociales. Lo último ha sido un vídeo viral generado por IA, que la emula con un lanzallamas ... arrasando casas.

Estos ataques coinciden con la aprobación de la ley que regula el decreto de vivienda vacacional en Canarias, denunciados por el vicepresidente canario Manuel Domínguez en una entrevista en Radio Sintonía.

La consejera, asegura su compañero de partido, intentó evitar que estos hechos se hicieran públicos, hasta que se hizo evidente la necesidad de denunciarlos. señaló Domínguez. «Ella no quiere que lo cuente, pero esto había que denunciarlo. El último mensaje en redes sociales pide que la quemen viva.

Estas amenazas ya están en manos de la Policía porque no ha sido un caso aislado y han decidido denunciarlos públicamente. «Nuestro objetivo es reorganizar nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo con esta ley de vivienda vacacional y es lo que la gente debe entender», ha dicho.