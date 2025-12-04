Los aeropuertos canarios operarán 5.689 vuelos en este puente de la Constitución, un 0,14% menos

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 5.689 vuelos en este puente de la Constitución, entre este viernes, 5 de diciembre, y el lunes 8, lo que supone una caída del 0,14%.

El sábado será el ... día de más movimientos con 1.629 (+25,5%), mientras este viernes, 5 de diciembre, se operarán en el archipiélago 1.397 vuelos, lo que implica un incremento del 3% en relación al 5 de diciembre de 2024.

Un día más tarde, el domingo, los aeropuertos canarios operarán 1.346 vuelos, lo que implicará una caída del 13,1%; el lunes, 8 de diciembre, también se produce un descenso, ya que operarán 1.317 vuelos, lo que supone una caída del 11,8%. En cuanto a los recintos aeroportuarios, Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 1.759 operaciones, por delante de Tenerife Sur (1.082), Tenerife Norte (956), César Manrique-Lanzarote (844) y Fuerteventura (630). Noticias relacionadas Binter conecta Canarias con Sevilla con 10 vuelos semanales Laura Bautista

Vueling lanza vuelos por 16 euros para viajar desde Sevilla hasta estos destinos internacionales: consulta las fechas Irene Cuenca Además, La Palma registrará 314 vuelos durante los cuatro días del puente, El Hierro un total de 72 y la isla de La Gomera tendrá 32 operaciones, siendo esta última la única que mantiene el mismo número de vuelos que hace un año. Por aeropuertos, el que más crece en vuelos en relación al mismo puente de 2024 es Tenerife Norte, que se incrementa en 58 operaciones más, mientras que el que más cae es el de Tenerife Sur, que tendrá 59 vuelos menos en este puente.

