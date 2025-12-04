Suscribete a
Telefónica propone bajar un 5% la afectación del ERE en tres filiales, pero los sindicatos lo ven «insuficiente»

TURISMO

Los aeropuertos canarios operarán 5.689 vuelos en este puente de la Constitución, un 0,14% menos

El sábado será el día de más movimientos con 1.629 (+25,5%)

Viajeros en un aeropuerto en una imagen de archivo
Viajeros en un aeropuerto en una imagen de archivo Inés Baucells

Laura Bautista /EP

Las Palmas de Gran Canaria

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 5.689 vuelos en este puente de la Constitución, entre este viernes, 5 de diciembre, y el lunes 8, lo que supone una caída del 0,14%.

El sábado será el ... día de más movimientos con 1.629 (+25,5%), mientras este viernes, 5 de diciembre, se operarán en el archipiélago 1.397 vuelos, lo que implica un incremento del 3% en relación al 5 de diciembre de 2024.

