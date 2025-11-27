Activado el protocolo de seguridad por una amenaza en el campus universitario de Tafira (Gran Canaria)

La Policía Nacional ha informado que, tras recibirse una amenaza en el campus universitario ubicado en Tafira (Gran Canaria), se ha activado «de inmediato» el protocolo de seguridad.

Se ha procedido al desalojo de «algunas» facultades, según ha indicado la Policía Nacional, que si bien ... no especifica el tipo de amenaza que se ha producido.

El desalojo de facultades, matizan, se ha realizado como medida preventiva y con el fin de «garantizar, en todo momento, la seguridad». En estos momentos, diversas unidades y medios policiales, incluyendo efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP, UPR, se encuentran desplegados en el recinto académico. La Policía Nacional informará en cuanto se disponga de datos contrastados sobre la evolución de la situación. -HABRÁ AMPLIACIÓN-

