Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Congreso tumba la senda de estabilidad del Gobierno y allana el no a los presupuestos
Última hora
Francia lanzará un nuevo servicio militar voluntario a partir del próximo verano

SUCESOS

Activado el protocolo de seguridad por una amenaza en el campus universitario de Tafira (Gran Canaria)

Diversas unidades y medios policiales, incluyendo efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP, UPR, se encuentran desplegados

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

Un efectivo de la Policía Nacional durante las protestas en Ferraz en foto de archivo
Un efectivo de la Policía Nacional durante las protestas en Ferraz en foto de archivo ABC

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha informado que, tras recibirse una amenaza en el campus universitario ubicado en Tafira (Gran Canaria), se ha activado «de inmediato» el protocolo de seguridad.

Se ha procedido al desalojo de «algunas» facultades, según ha indicado la Policía Nacional, que si bien ... no especifica el tipo de amenaza que se ha producido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app