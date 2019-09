Canarias asume ya un 2020 sin «cero negro»

Aníbal Ramírez @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 13/09/2019 19:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El consejero jefe del Presupuesto del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado este viernes que se sigue avanzando en la elaboración del presupuesto autonómico 2020 y que lo presentará a finales de este 2019 con una «hipótesis moderada» si es que para entonces sigue sin haber Gobierno de España.

Canarias seguirá metiendo gasto a las cuentas públicas como si tuviera su propia imprenta para generar liquidez. Es decir, se salta el «principio de schwarze null» o el «cero negro»: cuentas equilibradas con matices positivos. Lo que no quiere Nueva Canarias es manejar un presupuesto de 2020 que sea prorrogado de los de Coalición Canaria de 2019. Una medida de tipo político que en las próximas semanas se sabrá si tiene lógica o no. El presidente de Canarias, Angel Víctor Torres, llama a esta fase «herencia diabólica».

«El presupuesto de 2020 lo hemos iniciado ya y lo hacemos sin todos los elementos que deben ser clave para construirlo», afirma Rodríguez. Canarias no tiene el plan de estabilidad actualizado, techo de gasto ni la propuesta de cantidades a cuenta en materia de financiación porque no hay PGE de 2020 y, sobre todo, porque no hay un Gobierno de España en plenas competencias.