Ordenan la suspensión de un establecimiento de comida asiática de Palma tras un brote de salmonela con 43 afectados

Salud Pública ha ordenado la suspensión temporal de un establecimiento de comida asiática en Palma, debido a la detección de un brote de salmonelosis de origen alimentario con foco en dicho local. Ha afectado a 43 personas. De ellas, 12 han tenido que ser ingresadas con sintomatología de dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea.

La investigación llevada a cabo por los servicios de Seguridad Alimentaria y Epidemiología de la Conselleria de Salud han determinado, con la información disponible hasta este momento, que la exposición al patógeno se produjo entre el pasado lunes 4 y el viernes 8 de agosto.

En las inspecciones llevadas a cabo, los técnicos de Seguridad Alimentaria han efectuado una toma de muestras de utensilios y alimentos para su envío al laboratorio, con el fin de determinar de forma concreta el origen de la intoxicación.

Además, durante la inspección se han detectado una serie de deficiencias relacionadas con la elaboración de comidas a temperaturas inadecuadas, así como otras carencias en los procesos de mantenimiento e higienización.

Tras comprobar dichas deficiencias, Salud Pública ha emitido una orden de suspensión temporal de la actividad del establecimiento hasta que se esclarezcan las causas que han provocado dicho brote y se corrijan las deficiencias detectadas. El local tiene diez días para presentar alegaciones, subsanar las deficiencias y describir cómo llevarán a cabo los procesos.

La salmonelosis es una infección bacteriana que puede causar enfermedades gastrointestinales. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de la infección y pueden incluir fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal. En algunos casos, la infección puede ser grave y requerir tratamiento médico.