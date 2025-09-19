«Voy a matarme»: Un anciano se atrinchera con un revólver en su casa de Ibiza y la Guardia Civil logra reducirlo tras horas de negociación El hombre, con secuelas de la guerra y estrés postraumático, fue convencido gracias a la mediación de su nieta desde Portugal y un negociador desplazado desde Palma

Un anciano portugués, armado con un revólver, se atrincheró en su vivienda de Santa Eulàlia, Ibiza, tras advertir que quería suicidarse. La Guardia Civil desplegó un operativo de urgencia que se resolvió después de varias horas de negociación hasta que el hombre abrió finalmente la puerta y fue reducido sin violencia.

El incidente arrancó cuando una asistenta social acudió a visitarlo. El anciano, violento y visiblemente alterado, la obligó a salir de casa entre gritos: «Voy a matarme». La trabajadora dio la voz de alarma y, poco después, los agentes se encontraron frente a una situación límite. El hombre los recibió apuntando con el revólver y advirtiendo que dispararía a cualquiera que intentara impedirlo.

El operativo se complicó porque no respondía al teléfono, se negaba a hablar y apenas entendía español. Los investigadores descubrieron que había combatido en la guerra y que sufría secuelas de estrés postraumático. La Guardia Civil recurrió entonces a su nieta, residente en Portugal, para intentar quebrar el muro de incomunicación. A través de ella supo que un negociador especializado se había desplazado desde Palma para tratar de ayudarlo.

Tras largos minutos de tensión y con la cobertura del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el anciano aceptó hablar al otro lado de la puerta. Poco después salió con las manos en alto, y fue reducido sin necesidad de fuerza. Examinado por los servicios médicos, quedó ingresado en el hospital. Los servicios sociales han solicitado su derivación a una residencia y tratamiento psiquiátrico.