Investigan la muerte en circunstancias violentas de una mujer en Formentera

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer, italiana de 45 años, en circunstancias violentas en la isla de Formentera.

Por las circunstancias en la que se ha encontrado la fallecida en Es Pujols se han activado los Equipo de Policía Judicial de Personas y el laboratorio de Criminalística, ambos de la Comandancia de Palma que se encuentran aún trabajando en esclarecimiento de los hechos registrados sobre las 08.30 horas.

Además, este domingo por la mañana, un hombre de 27 años ha asestado puñaladas a una mujer de 35. Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha ocurrido sobre las 11.32 horas. La mujer, con herida por arma blanca ha sido inicialmente evacuada en taxi hasta el Hospital de Formentera, siendo interceptada por Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) a su llegada.

Posteriormente, la mujer ha sido trasladada en helicóptero medicalizado de SAMU061 hasta el Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca. El estado de la mujer es grave, según el SAMU 061.