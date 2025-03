Derrumbe de un local en la playa de Mallorca, en directo: número de muertos, heridos y última hora hoy

El derrumbe de parte de la estructura del edificio en el que se ubica el 'Medusa Beach Club' de Playa de Palma, a las afueras de la capital mallorquina, ha dejado por el momento cuatro muertos y decenas de heridos, varios de ellos aún atrapados mientras los servicios de rescate continúan trabajando en la zona. Se desconocen las causas del siniestro.

Sigue en directo toda la última hora del derrumbe del local de Playa de Palma.

Los bomberos que trabajan en el rescate de las víctimas atrapadas entre los escombros han pedido silencio para poder escuchar a los supervivientes. Por el momento, no se conoce la cifra exacta de desaparecidos, pero se trabaja contra reloj para rescatarlos.

El titular de la marca nacional 'Medusa Beach Club', de Cullera (Valencia), recalca que este negocio de restauración y espectáculos musicales no tiene ninguna vinculación» con el establecimiento que ha sufrido el trágico suceso en Palma de Mallorca y que, según asegura, estaba usando la denominación "sin autorización" y «de forma irregular». En un comunicado, el propietario explica que 'Medusa Beach Club' es una marca nacional registrada en la Oficina Española de Patentes y marcas (OEPM) desde la resolución de concesión como marca nacional, con número de expediente M4025737, dictada el 24 de septiembre de 2020.

Es difícil saber la edad de las losas de marés (la arenisca de las que están hechas la mayor parte de las antiguas edificaciones de Baleares) que en la tarde del jueves sepultaron a los clientes del Beach Club Medusa en la Playa de Palma, dos alemanes, una española y un senegalés que hace siete años adquirió la condición de héroe por salvar la vida de un bañista en apuros. Otras siete personas se debatían entre la vida y la muerte en el momento de escribir estas líneas. No hay precedentes de una tragedia semejante en la historia turística de Mallorca. Lo cuenta José Luis Miró.