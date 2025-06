Una estadounidense que vive en España, contundente con la actitud de las chicas de nuestro país: «Todas te miran...»

Mudarse de país no es nada fácil. Iniciar una nueva vida conlleva adaptarse a las costumbres y normas de ese lugar, buscar un hogar en el que estar a gusto y hacer amigos.

La gente de España se caracteriza por ser, en general, abierta, cercana y muy sociable. Y es que la mayoría de personas que llegan a nuestro territorio aseguran que hay un fuerte sentimiento de comunidad. Sin embargo, cada experiencia es diferente y no todos comparten la misma opinión.

La usuaria conocida en TikTok como Ryanne La Guiri es una estadounidense que actualmente reside en Sevilla. En un vídeo publicado en esta red social ha hablado sobre lo complicado que es para ella hacer amigas aquí.

Una estadounidense critica la actitud de las chicas españolas

Ryanne La Guiri indica que le ha sido «imposible» hacer amigas en España. «No es porque sean chicas malas, es porque van con el mismo grupo desde los cinco años», comenta.

La estadounidense explica que cuando habla inglés con ellas siente que está molestando. «Si no me conoces, ya tienes amigas y no quieres ayudarme... lo entiendo perfectamente», sostiene.

La joven señala que las españolas tienen una actitud que no le gusta nada. En concreto, se refiere a que «todas te miran con mala cara». «Me pone nerviosa», declara.

No obstante, Ryanne La Guirri afirma que al final conseguirá tener amigas de nuestro país. «Lo prometo», concluye.