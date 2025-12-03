Suscribete a
ABC Premium

Mirandés - Sporting de Gijón: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Conoce a qué hora se juega el partido de segunda ronda de Copa del Rey, dónde se puede ver en televisión y cómo seguir online el encuentro de hoy

Mirandés - Sporting de Gijón: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy
Mirandés - Sporting de Gijón: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

I. A

La Copa del Rey, con más de un siglo de historia desde 1903, encarna el sueño de equipos humildes que aspiran a conquistar un trofeo legendario. Conocida como el torneo del KO por su eliminación directa, ha visto gestas inolvidables de clubes modestos ... como el Mirandés en 2012, que llegó a semifinales, o el Alcorcón humillando al Real Madrid. Para estos equipos, cada ronda es una oportunidad de igualar fuerzas con favoritos y grabar su nombre en la eternidad futbolística.​

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app