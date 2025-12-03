Mirandés - Sporting de Gijón: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

La Copa del Rey, con más de un siglo de historia desde 1903, encarna el sueño de equipos humildes que aspiran a conquistar un trofeo legendario. Conocida como el torneo del KO por su eliminación directa, ha visto gestas inolvidables de clubes modestos ... como el Mirandés en 2012, que llegó a semifinales, o el Alcorcón humillando al Real Madrid. Para estos equipos, cada ronda es una oportunidad de igualar fuerzas con favoritos y grabar su nombre en la eternidad futbolística.​

Mirandés y Sporting de Gijón son dos de los equipos que luchan por llegar lo más lejos posible en esta edición, que reúne a 56 equipos en la segunda ronda (2-4 diciembre), con inferiores como local. Excluye a semifinalistas de Supercopa hasta octavos, fomentando sorpresas. Ambos avanzaron en primera ronda, alimentando la ilusión copera.

A qué hora es el Mirandés- Sporting de Gijón hoy

El CD Mirandés, en LaLiga Hypermotion, vive un 2025 irregular, ya que marcha penúltimo en la clasificación. No obstante sus mejores resultados los ha logrado en casa. Precisamente el pasado mes de noviembre venció al Sporting por dos goles a uno en Mendizorroza, donde juega el equipo de Burgos como local de manera temporal debido a las obras en su estadio, el Municipal de Anduva.

Por su parte, el Real Sporting de Gijón vive en mitad de la tabla clasificatoria en la liga Hypermotion, bajo el mando de Borja Jiménez. Los asturianos dominan el historial reciente frente a los burgaleses, con tres triunfos en los últimos cinco duelos.

El partido entre Mirandés y Sporting de Gijón se disputa este miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 21:00 horas en el estadio de Mendizorroza donde el equipo burgalés juega como local de manera temporal debido a las obras en su estadio, el Municipal de Anduva.

Dónde ver el Mirandés- Sporting de Gijón de Copa del Rey y cómo seguir el partido online

Los partidos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey serán retransmitidos principalmente en RTVE, Movistar y canales autonómicos. En este caso, el duelo entre Mirandés y Sporting de Gijón se puede seguir en directo por el canal autonómico TPA 1 de Asturias.