Hallan el cadáver de una estudiante de 21 años en un descampado de Gijón

La Policía Nacional ha asumido la investigación sobre las circunstancias que han rodeado al hallazgo de un cadáver en un descampado cercano al centro de salud del Pumarín, en Gijón. Se trata de una joven de 21 años, estudiante en la ciudad, cuyo ... cuerpo fue encontrado por un transeúnte.

Según informa El Comercio, el hallazgo se produjo de madrugada en las inmediaciones de la calle Orán, cuando una testigo llamó a la Policía Local para informar de que había un cuerpo inerte que los agentes identificaron como el de la víctima. Una vez ya en manos de los agentes de la Comisaría de Gijón, estos han asumido el caso.

Los primeros datos han descartado una muerte violenta, ya que no tenía signos de ello, aunque los primeros análisis toxicológicos apuntan a que el deceso se produjo por el consumo de sustancias tóxicas. El examen se ha realizado en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde le han realizado la pertinente autopsia que puede descubrir cualquier indicio de eventual criminalidad.

Los agentes no descartan ninguna posibilidad, si bien la ausencia de signos de violencia, lucha o heridas defensivas decantan las primeras líneas de investigación a una muerte accidental en la ingesta de sustancias o al menos no causada por una persona ajena.

Aunque no se ha facilitado la identidad de la fallecida, sí se ha desvelado que se trata de una joven de 21 años de edad, natural de la localidad de Navia y que residía en Gijón por motivo de estudios.