Fiestas de Guadarrama 2025: programa, actividades y conciertos gratis

Con la llegada del otoño, Guadarrama vuelve a vestirse de fiesta. Del 28 de septiembre al 5 de octubre, la localidad madrileña celebra sus tradicionales Fiestas Patronales en honor a San Miguel y San Francisco 2025, una semana de reencuentro con las raíces, la música, los encierros y el bullicio de las peñas, en uno de los eventos más esperados del calendario serrano.

Las calles se llenan de color, las carpas se animan con orquestas, los más pequeños corren tras los cabezudos y los encierros ponen el pulso a prueba cada mañana. Un programa extenso y para todos los públicos convierte esta fiesta en un punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes.

Fechas clave y pregón de arranque

El domingo 28 de septiembre será el pistoletazo de salida oficial de las fiestas con el esperado pregón, que este año correrá a cargo del doctor Antonio Romero Vilches. Tras el chupinazo y la concentración de peñas, la música se apoderará de la noche con un tributo a La Oreja de Van Gogh y una sesión de DJ con Hit FM Party.

Música para todos los gustos

La música es uno de los grandes pilares del programa festivo. La carpa del aparcamiento de la calle La Sierra será el epicentro de los conciertos gratuitos, entre los que destaca la actuación de Merche, el viernes 3 de octubre a las 22:30 horas.

Además, habrá tributos, orquestas y DJs todas las noches:

-Orquesta Slabón (martes 30)

-Orquesta Voltaje Nova Show (miércoles 1)

-Orquesta Anaconda (viernes 3)

-Espectáculo «Las Divas» y tributo a El Último de la Fila (sábado 4)

Encierros, vaquillas y feria taurina

Guadarrama mantiene viva su tradición taurina, con encierros todos los días desde el lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre. También habrá sueltas de vaquillas y hasta cuatro novilladas en la Plaza de Toros:

-29 de septiembre: novillada sin picadores (ganadería Jandilla)

-3, 4 y 5 de octubre: novilladas con picadores (ganaderías Cuadri, El Retamar y Gabriel Rojas)

Los festejos taurinos arrancan incluso de madrugada, como la vaquilla nocturna del lunes 29 a la 01:00 h.

Actividades para todas las edades

Niños, familias y mayores encontrarán su espacio dentro del programa:

-Para los más pequeños:

Encierros infantiles

Cuentacuentos

Concursos de dibujo

Talleres de globoflexia y pintacaras

Espectáculos como «Cirqueando» y «Humor Amarillo»

Gymkanas y juegos tradicionales

-Para los mayores:

Degustación de huevos con chistorra (martes 30)

Comida del Mayor en la carpa de La Sierra

Gastronomía y ambiente peñista

La cocina popular también tiene su lugar destacado:

29 de septiembre: reparto de patatas con carne

5 de octubre: VIII Concurso de escanciado de sidra Villa de Guadarrama

4 de octubre: tradicional chocolatada

Las peñas dinamizan el ambiente con concursos (como el de tirachinas), fiestas temáticas (Remember, Holi...) y pasacalles musicales con charangas.

Cortes de tráfico y movilidad

Del 22 de septiembre al 6 de octubre: el aparcamiento de la calle La Sierra estará cerrado. No se podrá aparcar ni circular en las calles La Sierra, Pajares y parte de Doctor Federico Rubio desde el 26 de septiembre a las 06:00 h hasta el 6 de octubre a las 10:00 h. Como alternativa, se habilita un aparcamiento provisional en Los Pradillos, junto a la plaza de toros.

Actividades destacadas

Programación Sábado 27 de septiembre

11:00 h. Concurso de Tirachinas.

11:00 h. XVII Concentración Motera «Motorrama».

16:00 h. XXII Torneo de Mus.

Domingo 28 de septiembre

10:00 h. Trashumancia de bueyes.

10:00 h. Tirada al plato.

17:30 h. Fiesta Remember (5.ª edición).

17:30 h. Juegos infantiles, merienda y polvos Holi.

21:00 h. Concentración de peñas.

21:00 h. Pregón de fiestas y chupinazo.

22:30 h. Tributo a La Oreja de Van Gogh.

00:00 h. Cabina Hit FM Party.

Lunes 29 de septiembre (Día de San Miguel)

01:00 h. Vaquilla nocturna.

10:00 h. XLIV Concurso de dibujo y pintura infantil.

12:00 h. Santa misa y procesión.

13:00 h. Exhibición de bueyes pequeños.

14:00 h. Encierro.

15:00 h. Patatas con carne.

17:30 h. Cuentacuentos.

17:30 h. Novillada sin picadores (ganadería Jandilla).

22:00 h. Traca de fuegos.

22:30 h. Concierto de Lío Gordo y DJ animador.

Martes 30 de septiembre

10:30 h. Degustación de huevos con chistorra.

14:00 h. Comida del Mayor.

17:30 h. Animaciones con juegos y gymkana.

19:00 h. III Torneo de futbolín.

23:00 h. Orquesta Slabón.

Miércoles 1 de octubre (Día de las Mozas)

00:00 h. Entrada de las Mozas.

17:00-20:00 h. Pasacalles con la Charanga «La Alternativa».

17:30 h. Escape Room «Invasión alienígena».

18:00 h. Humor Amarillo.

19:00 h. Masterclass de baile.

23:00 h. Orquesta Voltaje Nova Show.

Jueves 2 de octubre (Día de los Mozos y Casados)

00:00 h. Entrada de Mozos y Casados.

13:30 h. Encierro y suelta de vaquillas.

17:00 h. Pasacalles con la Charanga «La Alternativa».

17:30 h. Becerrada popular.

17:30 h. «Cirqueando».

22:30 h. Espectáculo «El Último Guateque» y DJ animador.

Viernes 3 de octubre

13:30 h. Encierro y suelta de vaquillas.

16:30-20:30 h. Charangueo Vol. 1.

17:30 h. Novillada con picadores (ganadería Hijos de Celestino Cuadri).

17:30 h. Taller de manualidades (pintacaras y globoflexia).

22:30 h. Concierto de Merche.

00:30 h. Orquesta Anaconda.

Sábado 4 de octubre (Día de San Francisco)

09:00 h. Chocolatada.

09:00-13:00 h. Jornada de puertas abiertas URE.

11:00 h. Encierros infantiles.

11:00 h. Santa misa y procesión.

14:00 h. Encierro y suelta de vaquillas.

14:30-23:00 h. Festival cultural «Porvenir».

17:00-00:00 h. Campaña «Drogas o Tú».

17:30 h. Novillada con picadores (ganadería El Retamar).

22:00 h. Espectáculo «Las Divas».

00:00 h. Tributo a El Último de la Fila y DJ Tito.

Domingo 5 de octubre

09:30 h. Instalación de emisora internacional (URE).

10:30 h. VIII Concurso de escanciado de sidra «Villa de Guadarrama».

Actividades posteriores

10 de octubre: XII Jornadas de Parapsicología

7 de noviembre: Gala de los Premios de la Feria Taurina «Torre de Guadarrama».

Guadarrama, mucho más que fiesta

Enclavada en plena Sierra madrileña, Guadarrama es mucho más que un destino de fin de semana. Durante sus fiestas, se convierte en un hervidero de tradiciones, cultura y celebración colectiva. Una oportunidad perfecta para redescubrir este lugar conserva un puente romano y está rodeado de pinares. ¿Te animas a vivirlo? Guadarrama te espera con los brazos abiertos.