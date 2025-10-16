Suscribete a
La lista de espera quirúrgica sigue en descenso en Aragón y alcanza una reducción del 27% interanual

Se ha reducido el tiempo medio de demora para ser operado del paciente -138,5 días-, que es el más bajo en el mes de septiembre desde 2019, según el Gobierno autonómico

Un paciente, siendo intervenido quirúrgicamente VÍCTOR RODRÍGUEZ

ABC / EP

La lista de espera quirúrgica en Aragón ha registrado una nueva mejora en su evolución en el mes de septiembre, al igual que en los meses precedentes, con un descenso de 142 pacientes hasta los 5.640, frente al habitual comportamiento alcista que suele ... haber tras las vacaciones estivales, con lo que alcanza una reducción interanual del 27%.

