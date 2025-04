Amado Franco será distinguido con el Premio de Aragón 2025

El Premio Aragón 2025 reconocerá la trayectoria ejemplar de Amado Franco.

El presidente del Ejecutivo autonómico anunció ayer que el Gobierno de Aragón reconocerá el próximo 23 de abril a esta «figura que ha desempeñado un papel fundamental en la economía aragonesa y en la consolidación de un modelo de banca comprometida con el territorio y sensible a las necesidades de la ciudadanía».

Ha sabido, dice el Ejecutivo, «armonizar la defensa del interés general con una gestión eficaz desde el ámbito privado. Amado Franco ha sido un referente de liderazgo, responsabilidad, cercanía y profundo vínculo con la realidad aragonesa, así como de compromiso ético, generando confianza y aportando estabilidad en momentos decisivos para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad«.

Fundación Santa María de Albarracín, Medalla al Mérito Cultural: «Por la preservación y promoción del patrimonio cultural aragonés»

Por otro lado, Jorge Azcón anunció que se concederá la Medalla al Mérito Cultural a Antonio Jiménez Martínez, «destacando sus actividades dentro de la Fundación Santa María de Albarracín como gerente de la misma y, singularmente, en la preservación y promoción del patrimonio cultural aragonés, particularmente, de Albarracín». «Es una referencia en la recuperación del patrimonio cultural. Jiménez y la fundación han generado una perfecta simbiosis a favor del desarrollo turístico ordenado, contribuyendo a que el municipio sea uno de los focos de atracción turística de Aragón más visitados a nivel nacional e internacional», apuntó. Se hará entrega de esta distinción el próximo 21 de abril en Teruel.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico reconocerá al Teatro Olimpia «por su centenaria trayectoria y por contribuir de forma inestimable a la difusión y al enriquecimiento de las artes escénicas en toda la comunidad». «Inaugurado en 1925, ha promocionado el talento aragonés durante su siglo de vida y ha contribuido a potenciar el tejido social oscense».

Estación de esquí de Formigal: «En sus 60 años de historia, como referente del esquí en toda España»

También se otorgará la Medalla al Mérito Turístico a la estación de esquí de Formigal, resaltando sus 60 años de historia como referente del esquí en Aragón y en toda España. «Esta estación se ha convertido en la más grande del país, es uno de los destinos más importantes del esquí alpino y ha contribuido de forma indudable con desarrollo del Valle de Tena y la desestacionalización del turismo en la zona«, explicó Azcón. El Teatro Olimpia y la estación de Formigal recibirán sendos galardones el próximo martes 22 de abril en Huesca.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón reconocerá también la labor del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, con base en Zaragoza, a la que se otorgará la Medalla al Mérito Profesional, destacando su trabajo en la gestión y respuesta en las situaciones acontecidas en nuestra Comunidad. «Este Batallón ha demostrado un compromiso inquebrantable con el bienestar de los ciudadanos. Con su esfuerzo, refuerza los valores de cooperación y solidaridad como herramienta del Estado», dijo el presidente regional. Dicha medalla será entregada el próximo 23 de abril en Zaragoza.

Las Medallas al Mérito, en sus distintas categorías -cultural, turístico o al mérito profesional- son el reconocimiento público a diferentes personalidades que han aportado talento, esfuerzo y generosidad para construir una sociedad más justa, más libre y más cohesionada.

23 de abril reivindicativo: bandera gigante

El presidente Azcón animó a los ciudadanos a «celebrar la fiesta del Día de Aragón, pero también recuperar el espíritu reivindicativo que tantas veces ha afloradoa lo largo de la historia de la democracia. Pretendemos que sea un clamor por la igualdad y solidaridad entre todos los españoles y en defensa del autogobierno«. »Si bien la primera etapa autonomista, centrada en el traspaso competencial, está superada, Aragón, como comunidad autónoma, se enfrenta en la actualidad a una grave amenaza, que no es otra que la infrafinanciación a la que se ve sometida. Porque la prestación de servicios públicos que son competencia de la comunidad autónoma, incluidos los más elementales, requiere de una financiación autonómica no más generosa, sino más justa con Aragón y los aragoneses«.

«Lo he repetido cuantas veces ha sido necesario desde el comienzo de la legislatura: Aragón no aspira a ser más que nadie, pero en modo alguno va a tolerar ser menos que nadie. Por eso, y frente a propuestas que privilegian de forma injusta, arbitraria y partidista a otras comunidades, no podemos aceptar que factores como la despoblación o la orografía se queden fuera del debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica».

El Gobierno de Aragón desplegará el próximo domingo una gran bandera de Aragón en el edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo, que evocará las movilizaciones históricas en defensa del autogobierno y que «expresará que esta tierra no va a dar su brazo a torcer ante cualquier agravio».

Será una bandera de casi 2.000 metros cuadrados, confeccionada con un largo de 121x 16 metros que, si el tiempo y otros condicionantes técnicos lo permiten, cubrirá la fachada trasera del Edificio Pignatelli. En los jardines aledaños se desarrollará la tradicional jornada de puertas abiertas. A diferencia de ediciones anteriores, los patios interiores no se podrán utilizar debido a las obras que se están acometiendo.