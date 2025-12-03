El INE de esta semana zanja el debate oficialmente: Zaragoza es la cuarta mayor ciudad de España por delante de Sevilla

La batalla, la incógnita, y el 'sorpasso' se han despejado. Es oficial: el cuarto municipio más poblado de España ya no es Sevilla, sino Zaragoza. La capital de Aragón supera a la de Andalucía por 10.293 personas.

La capital mañana superó a la hispalense en población, algo que el alcalde atribuye a un factor colindante a la urbe y a una parálisis de 12 años

La ciudad de Sevilla ... ha sumado 1.973 habitantes en 2025, un 0,29% con respecto al pasado año. Este aumento coloca a la capital andaluza con 688.714 habitantes, por debajo del umbral de los 700.000. Según datos del Censo Anual de Población de 1 de enero de 2025 publicado el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población extranjera ha subido un 11,8% en un año hasta los 57.894.

800.000 en el horizonte

Mientras, en Zaragoza se marcaron 699.007 habitantes a 1 de enero de 2025. Tal y como reivindica siempre la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la urbe del Ebro mira ya más de cerca el listón de los 800.000 habitantes, una meta que en el consistorio han llegado a fijar para los próximos 5-6 años. De hecho, en el Ayuntamiento se maneja el dato censal de 727.000 (en el pasado mes de octubre).

La realidad es que Aragón tiene unos 1,4 millones de ciudadanos, lo que da idea de la concentración de más de la mitad de su población en una sola metrópolis, siendo además un territorio con una superficie tan extensa. Despega con fuerza su capital sin ninguna duda desde 2021, siendo en el último Censo del INE el quinto municipio de todo el país que más crece en términos absolutos.

Por su parte, de acuerdo a las mismas estadísticas, la población de toda Andalucía aumentó en 44.851 habitantes durante 2024 (un 0,5% más) y se situó en 8.676.713 habitantes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció en 48.122 personas. Del total de residentes, 7.775.800 tenían nacionalidad española (el 89,57%) y 900.913 nacionalidad extranjera. Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad extranjera se incrementó un 5,64%.

La provincia de Sevilla es la sexta más poblada del país, por detrás de la de Alicante, con más de dos millones de ciudadanos censados.

49,1 millones en España

La población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024 y se situó en nuevo máximo de 49.128.297 a 1 de enero de 2025. Este incremento se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta la cifra récord de 6.911.971. El número de personas de nacionalidad española se incrementó en un 0,2%, según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).