El INE de esta semana zanja el debate oficialmente: Zaragoza es la cuarta mayor ciudad de España por delante de Sevilla

La capital hispalense suma 2.000 habitantes más, gracias a los extranjeros

La capital aragonesa roza los 700.000 censados y concentra ya la mitad de la población de toda la comunidad de Aragón

La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, activa el encendido navideño junto al cantante aragonés Juanjo Bona, el pasado 29 de noviembre
E. M. / ABC

La batalla, la incógnita, y el 'sorpasso' se han despejado. Es oficial: el cuarto municipio más poblado de España ya no es Sevilla, sino Zaragoza. La capital de Aragón supera a la de Andalucía por 10.293 personas.

La ciudad de Sevilla ... ha sumado 1.973 habitantes en 2025, un 0,29% con respecto al pasado año. Este aumento coloca a la capital andaluza con 688.714 habitantes, por debajo del umbral de los 700.000. Según datos del Censo Anual de Población de 1 de enero de 2025 publicado el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población extranjera ha subido un 11,8% en un año hasta los 57.894.

