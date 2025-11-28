Suscríbete a
La UCO ofrece una una exposición virtual permanente sobre Adolfo Castiñeyra y Boloix, figura clave de la arquitectura en Córdoba

La muestra permite entender el contexto vital en el que se desenvolvió y la amplitud de su obra

Modernismo en Córdoba: las huellas hoy visibles de una liberación

Adolfo Castiñeyra, un arquitecto modernista en la Córdoba de entresiglos

El edificio que acoge al Colegio de Arquitectos es obra de Adolfo Castiñeyra y Boloix
La Cátedra 'Córdoba, Ciudad Mundo' de la Universidad de Córdoba (UCO) inaugura la exposición virtual permanente 'Entre dos siglos. La arquitectura de Adolfo Castiñeyra y Boloix (1891-1920)', comisariada por las profesoras Paula Revenga Domínguez y Noemí Rubio Pozuelo. La muestra ... está patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba y se enmarca en el proyecto anual 'Córdoba en la Historia. Cordobeses Ilustres', dedicado este año a recuperar y difundir la figura del arquitecto Adolfo Castiñeyra y Boloix, protagonista indiscutible del urbanismo cordobés entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

