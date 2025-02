Selectividad Córdoba 2022 | Teresa y Luna, dos gemelas de Cabra con las mejores notas y futuras físicas

Los alumnos cordobeses han demostrado estar al mismo nivel que los demás estudiantes del país que aspiran a entrar en la Universidad. En los exámenes de Selectividad han aprobado el 97 por ciento de quienes se presentaron, y algunos lo han hecho con unas notas excelentes muy por encima de la media.

Llama la atención el caso de las hermanas Teresa y Luna González Silva , gemelas del IES Aguilar y Eslava de Cabra que han conseguido la primera y la segunda mejores notas respectivamente (si bien en el segundo puesto hay otros tres alumnos con la misma nota). Pocas veces se ha visto que dos hermanos consigan al mismo tiempo las mejores nota de toda una provincia.

Teresa ha sacado en la Selectividad un 10, la misma nota que su media en el expediente académico. Y su hermana Luna , un 9,938 en la Pevau y un 10 en el Bachillerato, las mismas notas que Gorka García Sancho, del IES Manuel Reina de Puente Genil; Carmen García Guerrero , del IES Alhakén II de Córdoba; y María Caballero , del IES Nuevo Scala de Rute.

Hay que aclarar que estos resultados se refieren únicamente al examen de Pevau (la antigua Selectividad), no a la nota de admisión en la Universidad, que puede alcanzar hasta un 14 y que pondera determinadas materias según cada facultad, por lo que puede variar para un mismo alumno en función de la carrera que elija.

Tanto Teresa como Luna quieren estudiar Física y, con esas notas, no tendrán problema en compartir aula el año que viene en la Universidad que quieran. Ambas comparten también su crítica hacia el proceso de selección para acceder a la formación superior.

Para Teresa, «la PEvAU tal y como está planteada obliga al alumno a repetir ejercicios modelo, quedando su creatividad estancada y las ganas de aprender, suprimidas por una nota y una competitividad exagerada». Su hermana Luna abunda en que «a mí parecer, la Selectividad es un método de clasificación triste y frío, que reduce al alumno a un número». Coinciden en señalar que hay alumnos que pueden quedarse fuera a pesar de sus capacidades.

No hay ninguna fórmula mágica para obtener estos resultados excelentes en una misma familia. Teresa apunta que se trata simplemente de « esforzarse durante todo el año y contar con el factor de la suerte. Tener buenos profesores condiciona la nota drásticamente a tu favor: a mi profesora de matemáticas, que sabe enseñar de verdad, le debo buena parte de la nota».

Luna, por su parte, recuerda que « todos mis compañeros han hecho un gran esfuerzo este año. He tenido la sensación de que mis ganas de aprender se han visto eclipsadas por la ansiedad de llegar a la nota».

Un comunicador

También ha obtenido un 9,938 el pontanés Gorka García , que desde que entró en el Bachillerato tenía dudas entre estudiar Periodismo o Comunicación Audiovisual . La configuración actual de los estudios le solventó la papeleta ya que ahora existe el doble grado, para el que se necesita una nota muy elevada que Gorka tiene de sobra.

Gorka García ABC

«Necesitaba bastante nota para entrar, así que me tenía que poner las pilas», declara este joven al que le gusta escribir (aunque no tanto a leer), los videojuegos, el anime, el contenido digital y las batallas de rap. «Con esa idea me centré y tuve siempre las notas en mente . Eso supone también una presión y he tenido que lidiar con ella», afirma.

A Gorka sólo le faltaron unas décimas en el examen de Lengua para obtener la nota perfecta, y cree que fue en análisis semántico de la palabra «tardanza». En unos pocos años, si todo va bien, su herramienta de trabajo serán precisamente las palabras . Y concluye: «Siempre me ha gustado escribir y transmitir mis opiniones e información al resto de la gente».