Se le atribuye al filósofo y estadista británico Sir Francis Bacon la frase «quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde». Convendría preguntarnos si nos encontramos en alguno de esos tres estadios. Reconozco que actualmente en España pensar es trabajo poco placentero y nada rentable. Puede que esa sea la causa de que pocos practiquen semejante actividad y creación de la mente. Pero no olvidemos que para pensar es necesaria la educación, de la misma manera que para ser libres es necesario actuar y para actuar es necesario pensar. Lamentablemente la educación ni es ni ha sido prioritaria para nuestros gobernantes. La dejaron en manos de las Comunidades Autónomas que reescriben nuestra historia a su capricho y hacen de nuestra lengua común causa de disgregación. Por eso, cuando los miembros de una Comunidad razonan sobre algún tema común, lo hacen con fuentes diferentes e incluso opuestas a las que manejan miembros de otras Comunidades, dificultando la unidad de criterios, perdiendo España fuerza como nación y consecuentemente dando armas a los enemigos de nuestra libertad. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sigamos!

Ahora, cuando unos de los mayores embusteros y cínicos que ha gobernado España necesita convencernos que su proyecto económico es el único que puede sacar a España del atolladero en el que nos encontramos, pide a los parlamentarios de su partido y a todos los demás, que demuestren querer a España apoyando sus hasta ahora desconocidos presupuestos, permitiéndole una legislatura «dilatada y estable». Y eso lo pide quien gobierna apuntalado por quienes no es que no quieran a España es que la odian y si pudieran la hundirían. Y pide la unión de todos quien cede gobierno a un partido cuyos dirigentes dicen públicamente que a partidos con mayor representación parlamentaria que la que ellos mismos tienen, no se les debe dar ni voz ni voto en los Presupuestos . Y lo reclama quien promete no excluir a nadie pero excluye a una formación que representa a varios millones de españoles. ¿Alguien entiende esto? Personalmente no lo puedo digerir. No sé si seré el único, pero desconfío totalmente de quienes en la actualidad tienen en sus manos el BOE . Los españoles, incluido los parlamentarios del partido gobernante, deberíamos pensar y debatir seriamente, hacia donde se encamina España y todos nosotros con ella.

En España habrá fanáticos, idiotas y cobardes. Pero quiero pensar que son mayoría aplastante los españoles que en defensa de la salud, la economía y la libertad de todos, no se dejarán engañar por quienes pensando que somos idiotas, quieren vendernos políticas que ni ellos mismos creen en su bondad, pero que les interesa llevarlas a la práctica para satisfacer sus inconfesables ambiciones e intereses personales.

Más temas:

La Unión