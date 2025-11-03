Sergio Dalma anuncia nuevo concierto en Córdoba: fechas y precios de las entradas

Córdoba volverá a disfrutar de la voz inconfundible de Sergio Dalma, uno de los artistas más queridos del panorama musical español. El cantante catalán ha anunciado las primeras fechas de su nueva gira, «Tour Ritorno a Via Dalma», con la que recorrerá ... buena parte del país entre 2026. Entre ellas, destaca una cita muy esperada: el 13 de junio de 2026.

El anuncio llega con la ilusión propia de los grandes regresos. En sus redes sociales, Sergio compartía el cartel de la gira con un mensaje claro: «Me hace mucha ilusión compartir el cartel de las primeras fechas de mi Tour Ritorno a Via Dalma. Arrancamos el 14 de marzo de 2026 y cerraremos con un gran fin de gira el 21 de febrero de 2027 en Madrid.»

El concierto cordobés formará parte de ese calendario de actuaciones con las que el artista conmemora más de treinta y cuatro años de carrera, una trayectoria marcada por la pasión, la constancia y un estilo personal que ha sabido mantener y renovar con el paso del tiempo.

Cita en Córdoba: 13 de junio de 2026

El concierto se celebrará en el Teatro de la Axerquía. El espectáculo promete ser uno de los grandes eventos musicales del próximo verano en Córdoba, reuniendo a seguidores de todas las edades.

Las entradas para el concierto de Córdoba, así como para el resto de fechas confirmadas del tour, saldrán a la venta el próximo miércoles 5 de noviembre a partir de las 12:00 horas, tanto en la web oficial del artista como en El Corte Inglés.

Aunque los precios oficiales no se han comunicado todavía, se espera que sean similares a los de su último concierto en Córdoba en 2024, cuando las localidades oscilaban entre los 40 y los 55 euros, según la zona elegida.

Como novedad, los asistentes podrán utilizar el Bono Cultural Joven para la compra de entradas, una medida que busca acercar la música en directo a los más jóvenes.

En cuanto a la política de acceso, la organización ha recordado que no se permitirá la entrada a menores de 5 años, y que una vez adquiridas las entradas no se admitirán cambios ni devoluciones.