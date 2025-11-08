Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La Quinta Angustia de Córdoba hace hermana de honor a la Brigada Guzmán el Bueno

La entrega de la medalla será el domingo en la función solemne en honor de la Virgen, en la iglesia de la Merced

«En un futuro, la Brigada Guzmán el Bueno será hermana honorífica de la Quinta Angustia de Córdoba»

Boinas de los integrantes de la Brigada Guzmán el Bueno a los pies de María Santísima de la Quinta Angustia, en la misa de despedida en 2021 Rafael carmona
Julia García Higueras

Córdoba

La hermandad de la Quinta Angustia de Córdoba impondrá el domingo 9 de noviembre durante la función solemne en honor de la Virgen la medalla como hermana de honor a la Brigada Guzmán el Bueno X.

El nombramiento como hermana de honor de la ... cofradía fue aprobado por la junta de gobierno de la Quinta Angustia el 8 de octubre de 2024 y es fruto de la intensa vinculación que la corporación mantiene desde siempre con la unidad militar con base en Cerro Muriano.

