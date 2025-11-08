La Quinta Angustia de Córdoba hace hermana de honor a la Brigada Guzmán el Bueno

Es uno de los pilares de la caridad de esta corporación durante todo el año. Precisamente, al inicio del curso cofrade, el 18 de octubre la diputación de acción social de la Quinta Angustia organizó la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba y el casco antiguo con los familiares de los militares de la Brigada Guzman el Bueno X en misión en el extranjero.
En junio el anterior hermano mayor, Rafael Jaén, asistió junto a miembros de la Agrupación de Cofradías de Córdoba y otros hermanos mayores a los actos del 40 aniversario de la Brigada Guzmán el Bueno X, en Cerro Muriano.
Además, cada vez que marchan en misión la hermandad ofrece una misa de despedida ante su sagrada titular.
La cofradía recibe uno de los galardones Ana María de Soto de la Subdelegación de Defensa
El triduo en honor de la Virgen de la Quinta Angustia ha comenzado este jueves en la iglesia de la Merced. El domingo 9 de noviembre la imagen permanecerá en besamanos entre las 11.00 y las 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.
