La Quinta Angustia de Córdoba hace hermana de honor a la Brigada Guzmán el Bueno

La hermandad de la Quinta Angustia de Córdoba impondrá el domingo 9 de noviembre durante la función solemne en honor de la Virgen la medalla como hermana de honor a la Brigada Guzmán el Bueno X.

El nombramiento como hermana de honor de la ... cofradía fue aprobado por la junta de gobierno de la Quinta Angustia el 8 de octubre de 2024 y es fruto de la intensa vinculación que la corporación mantiene desde siempre con la unidad militar con base en Cerro Muriano.

Visita de la hermandad a la Mezquita con familiares de los militares Hermandad Quinta Angustia Es uno de los pilares de la caridad de esta corporación durante todo el año. Precisamente, al inicio del curso cofrade, el 18 de octubre la diputación de acción social de la Quinta Angustia organizó la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba y el casco antiguo con los familiares de los militares de la Brigada Guzman el Bueno X en misión en el extranjero. En junio el anterior hermano mayor, Rafael Jaén, asistió junto a miembros de la Agrupación de Cofradías de Córdoba y otros hermanos mayores a los actos del 40 aniversario de la Brigada Guzmán el Bueno X, en Cerro Muriano. Además, cada vez que marchan en misión la hermandad ofrece una misa de despedida ante su sagrada titular. Noticia Relacionada Premio para la Quinta Angustia por su apoyo a las familias de militares Luis Miranda La cofradía recibe uno de los galardones Ana María de Soto de la Subdelegación de Defensa El triduo en honor de la Virgen de la Quinta Angustia ha comenzado este jueves en la iglesia de la Merced. El domingo 9 de noviembre la imagen permanecerá en besamanos entre las 11.00 y las 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión