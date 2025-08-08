Un sargento del Regimiento 'La Reina' de Córdoba salva a un conductor atrapado en un coche en llamas

El sargento José Odero, del Regimiento de Infantería 'La Reina' n.º 2, con base en Cerro Muriano (Córdoba), ha sido reconocido por su valiente intervención en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-471, entre Las Cabezas de San Juan y Lebrija (Sevilla). Ante el inminente riesgo de explosión de un vehículo en llamas, el militar actuó sin dudar para rescatar al conductor atrapado.

Según indicaron los bomberos desplazados al lugar, la rápida actuación del sargento fue clave para salvar la vida del herido. Odero contó con la colaboración de otro testigo que también se detuvo en el lugar del siniestro, logrando ambos sacar al ocupante antes de que el fuego se propagara.

El gesto ha sido ampliamente valorado tanto por los equipos de emergencia como por sus compañeros del Regimiento 'La Reina', que han expresado su orgullo por contar con militares comprometidos y ejemplares como el sargento José Odero.