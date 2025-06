Rechazo unánime la unificación en Córdoba de los Juzgados de Violencia a la Mujer de Pozoblanco, Lucena y Cabra

El consejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha calificado de «incomprensible» la resolución del Ministerio de Justicia del Gobierno de España que la semana pasada a través de un decreto decidía «unilateralmente» en contra del criterio de la Junta, del presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, del propio fiscal provincial, Fernando Sobrón, sindicatos y Colegio de Abogados de Lucena de agrupar en el recién creado segundo juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer de Córdoba capital los asuntos de Cabra, Pozoblanco y Lucena.

El Ministerio ha aprobado este mes en un Real Decreto la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en Violencia sobre la Mujer para toda España de los que uno iban destinado a la capital cordobesa pero que ahora tendrá que asumir la carga de esos tres juzgados del sur. A juicio de Nieto, «esta integración que parece que está cosida simplemente para conseguir unos números en el módulo que tiene que conseguir ese juzgado de nueva creación en Córdoba que rompe absolutamente la lógica ordenación de los asuntos en la provincia de Córdoba que genera un agravio incomprensible en Lucena y la zona sur de Córdoba».

Para el consejero de Justicia, esto ya es «la gota que colma el vaso en relación a la Violencia de Género para este consejero». En cuanto a los pasos que se han dado para revertir esta decisión desde la Consejería de Justicia está el hecho de que ya han trasladado al Ministerio (que ya creó un problema en Algeciras con una decisión unilateral como aquí ahora, y también la provocó con la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Dos Hermanas y que no era donde más se necesitaba) ahora lo vuelve a hacer en Lucena con la integración en la capital por lo que hemos solicitado al Ministerio la exigencia de de nos de una respuesta clara a qué criterio seguir con la comarcalización si o no de la Violencia de género en Andalucía».

El consejero ha pedido al Gobierno que le explique «si es bueno o malo esta comarcalización en todas las provincias y en todas las comarcas y si no es bueno no lo hagamos en ninguna porque no tiene sentido que en unos sitios le demos una solución y en otros la contraria», ha señalado Nieto.

En este sentido, el responsable andaluz de Justicia ha propuesto que si se habla de agrupar los servicios de Violencia lo lógico es que en Córdoba se hiciera una comarcalización que agrupara el norte de la provincia y otra al sur, y para eso es fundamental que en Lucena fuera el lugar en el que se agruparía todo ese servicio de la zona sur.

Abundando más en la cuestión, Nieto ha remarcado que «si tenemos que ir a la comarcalización no nos vamos a negar pero el desconocimiento, la arbitrariedad y las decisiones incomprensibles del Ministerio de Justicia nos están llevando a un deterioro insoportable».

En cuanto al presupuesto con el que la Junta tiene que dotar a esta nueva ley, el consejero ha recordado que «nos obligan a sacar de donde no tenemos casi 60 millones de euros para financiar una ley que ha aprobado el Ministerio sin consenso y sin debate con las CC.AA. y ahora nos intentan seguir volcando responsabilidades que toman ellos en Madrid pero tenemos que gestionar nosotros en Córdoba y en concreto en el municipio de Lucena».

En esa dirección vamos a trabajar, ha apostillado Nieto, quien ha puesto de relieve que el propio Colegio de Abogadosde Lucena ha decidido ser muy beligerantes con esta decisión, y la Junta le apoya.

Sindicatos en contra de la unificación

En la zona sur se van a presentar distintas mociones en los plenos municipales pidiendo que no se realice esta agrupación porque, según el consejero, «es absolutamente incomprensible y fuera de lógica que deja en una situación muy débil a las víctimas de Violencia sobre la Mujer en la zona sur, y que queremos es que el Ministerio de Justicia entienda que nosotros estamos más cerca del territorio que tenemos la responsabilidad y que asumimos los costes de la decisiones de este tipo y que nos tiene que hacer caso cuando se toma este tipo de decisiones«.

Por su parte, sindicatos como CC.OO. han mostrado igualmente el rechazo frontal contra esta decisión de unificación de los Juzgados de Lucena, Cabra y Pozoblanco en el segundo órgano judicial exclusivo que se va a crear en la capital cordobesa. «CCOO aplaude la creación de un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer en Córdoba porque el existente se encuentra desbordado», señala el responsable del sector de Justicia de CC.OO. de Córdoba, José Carlos Alba, quien refiere que, según el CGPJ, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo de Córdoba, registró 2.199 de los 3.511 ingresos del 2024.

El criterio referencial del CGPJ es de 1.600 ingresos por juzgado exclusivo, por lo que el de Córdoba superó en casi 600 casos los ingresos recomendados. «La creación de un segundo juzgado exclusivo permitiría aliviar la carga de trabajo del primero, pero al asumir los casos de Lucena, Cabra y Pozoblanco, no estamos mejorando la situación», afirma Alba. Esta apuesta por centralizar los juzgados se apuesta por una especialización de estos órganos judiciales, aunque sea a costa de alejar a las víctimas a varias decenas o centenares de kilómetros de sus sedes judiciales locales.

CC.OO. denuncia que esta supuesta especialización es pura ficción: no se exige formación o especialización previa a jueces, juezas, fiscales, médicos forenses ni al resto del personal de Psicología, Trabajo Social y del resto de cuerpos funcionariales que desempeñan su trabajo en los juzgados exclusivos de violencia de género.

Esta agrupación de partidos judiciales perjudica, según este sindicato, especialmente a las víctimas. Todas las actuaciones -desde la atención a las víctimas, a la tramitación de las órdenes de protección y/o alejamiento, o las declaraciones de las y los intervinientes, etc. - se realizarán en Córdoba, obligando a las denunciantes y sus supuestos agresores a trasladarse hasta Córdoba o que sean atendidos por el juez o la jueza por videoconferencia, con lo que se perderá toda inmediación y cercanía necesaria en estos procedimientos.

