La Policía detiene al ladrón de un robo en un chalé de El Brillante y que cumplía prisión en Córdoba

La Policía Nacional en Córdoba ha esclarecido durante estos últimos días el robo a un chalé que tuvo lugar en la zona de El Brillante a comienzos del presente mes, investigando por ello al presunto autor del suceso.

Los agentes tuvieron conocimiento a ... través de la interposición de la correspondiente denuncia del robo con fuerza a una vivienda de la zona del El Brillante en la capital cordobesa, según informa la Policía Nacional en una nota.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes pertenecientes al área de Policía Judicial y Policía Científica realizaron la correspondiente inspección técnico policial en la vivienda recogiendo indicios en la zona del suceso. Noticia Relacionada Nuevo robo en un chalé del Brillante, el segundo en menos de un mes Pilar García-Baquero La Policía Científica investiga el segundo robo en menos de un mes en chalé de El Brillante, buscando huellas y pistas para identificar a los responsables del suceso Durante los días siguientes los investigadores continuaron realizando gestiones, fruto de las cuales lograron situar en la zona del crimen al presunto autor de los hechos, al que además, le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, disponiendo un dispositivo tendente a su localización y detención. Durante el mismo, los agentes localizaron al investigado, quien se encontraba en el centro penitenciario de Alcolea desde días después de la comisión del hecho investigado y donde actualmente cumple condena por otros delitos.

