Los pasos que permanecen en la Mezquita-Catedral tras el Vía Crucis Magno de Córdoba podrán visitarse esta semana

El Cabildo anima a los cordobeses y a los turistas a contemplar las imágenes en la SIC

Una muestra de los pasos que formaron parte este pasado sábado, 11 de octubre, del Vía Crucis Magno celebrado en Córdoba podrá visitarse en el interior de la Catedral hasta el próximo sábado día 18. Los cordobeses y residentes en la diócesis podrán ... realizar esta visita de forma gratuita, según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba en un comunicado este domingo.

