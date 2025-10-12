Los pasos que permanecen en la Mezquita-Catedral tras el Vía Crucis Magno de Córdoba podrán visitarse esta semana

Una muestra de los pasos que formaron parte este pasado sábado, 11 de octubre, del Vía Crucis Magno celebrado en Córdoba podrá visitarse en el interior de la Catedral hasta el próximo sábado día 18. Los cordobeses y residentes en la diócesis podrán ... realizar esta visita de forma gratuita, según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba en un comunicado este domingo.

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha celebrado este Magno Vía Crucis que suponía el jubileo de las hermandades y cofradías de la diócesis cordobesa en conmemoración del 600 aniversario del rezo del Vía Crucis por el beato Álvaro de Córdoba, y con motivo del Jubileo Ordinario declarado en diciembre de 2024 por el papa Francisco bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza'.

Tras la celebración de esta procesión, durante los próximos días y para veneración por parte de los fieles y contemplación de todos los visitantes, permanecerán en la Catedral «gran parte» de las imágenes devocionales que conformaron dicho Vía Crucis.

Las obras

Se trata, según subrayan desde el Cabildo Catedral, de obras «de gran importancia histórico-artística» que los cordobeses, nacidos o residentes en la provincia, podrán visitar en el templo de forma gratuita.

A lo largo de la semana, algunas de las imágenes volverán en procesión a sus sedes canónicas, en tanto que el resto de imágenes de la diócesis lo harán el sábado 18 en traslado «íntimo y privado» a sus respectivas parroquias.

En concreto, este lunes, día 13, saldrá de la Catedral la Sagrada Cena a las 10,30 horas, y el día 17, a las 19,00 horas, Remedio de Ánimas, y a las 19,20 horas, la talla del Santo Sepulcro de El Carpio, de la Basílica de San Pedro.

Ya el próximo sábado día 18 de octubre están previstas las salidas desde la Catedral de las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno --a las 16,30 horas--; del Buen Suceso --a las 16,50 horas--; de la Redención --a las 17,10 horas--; del Rescatado --17,30 horas--; de la Conversión --a las 17,50 horas--; de Las Angustias --a las 18,10 horas--; de la Coronación --a las 18,30 horas--; de El Prendimiento --a las 18,50 horas--; de Las Penas (19,10 horas); El Perdón (19,30 horas) y, finalmente, de El Resucitado, a partir de las 19,50 horas.