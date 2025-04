María Jesús Montero explota el filón del acento andaluz contra el PP: «En otras partes piensan que somos gente analfabeta»

María Jesús Montero cree haber encontrado un filón en su acento andaluz y no está dispuesta a dejar de explotarlo. Lo ha convertido en asunto principal de su acción política para desgastar al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP). Durante su intervención en la apertura del Congreso Provincial del PSOE de Córdoba este domingo, la secretaria regional del partido ha vuelto a arremeter contra el mandatario andaluz por este motivo. «Tampoco nos defiende nunca cuando en otras partes del PP piensan que somos de segundo nivel, gente analfabeta, gente que, según decía esta semana, estaba yo de faralaes y con bata de cola», ha lamentado.

«Me visto de faralaes, como ellos dicen, o de flamenca o de gitana, como decimos nosotros». Ha remarcado, siguiendo en esta línea, que ella siente la necesidad de expresarse «en lo más bonito, que es la cultura de nuestra tierra. Por eso, seguiremos defendiendo cómo hablamos, cómo sentimos, cómo nos vestimos y cómo pensamos», ha insistido la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en el congreso que ha proclamado como secretaria provincial en Córdoba a la actual líder, Rafi Crespín.

Consciente del filón que representa, Montero no suelta la munición que le han ofrecido las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que criticó a la ministra sevillana por cuestionar la presunción de inocencia tras la sentencia absolutoria por agresión sexual para el jugador de fútbol Dani Alves. «La que se fue a Sevilla, y va a perder su silla, se puso el otro día una camiseta de faralaes y se vino arriba con la bata de cola», dijo la mandataria madrileña, que tampoco tuvo su mejor ocurrencia.

De fondo, la metedura de pata con la presunción de inocencia

Dos días antes, María Jesús Montero se había visto forzada a pedir disculpas ante las críticas que recibió en bloque de todas las asociaciones de jueces por afirmar que la presunción de inocencia no podía estar por encima de la credibilidad de las mujeres que denuncian una agresión sexual.

Al hilo de las frases proferidas contra ella que abonan los estereotipos de los andaluces como las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y, meses antes, las de Esperanza Aguirre, cuando imitó con sorna su acento, María Jesús Montero ha continuado su particular cruzada para reivindicar su acento y, sobre todo, para esgrimirlo como un arma arrojadiza contra el presidente andaluz.

El «nuevo andalucismo» del PSOE

La líder del PSOE regional ha aprovechado la intervención para predicar un «nuevo andalucismo» que pasa por «defender el talento de Andalucía para ponerlo al servicio de los andaluces» frente a los que «se quedan en la espuma, en el folclore», ha afirmado. «Hay que tener ganas y ambición de ejercer el autogobierno porque ser andalucista no consiste en envolvernos en la bandera, no consiste en cantar muy bien el himno».

El nuevo «andalucismo» de María Jesús Montero consiste en «tener la capacidad justamente de utilizar esa normativa, eso que los andaluces depositaron en nosotros para desarrollar la totalidad de nuestra competencia». A continuación, volvió al asunto del acento, eje central de sus últimas intervenciones tras la del pasado viernes en el congreso del PSOE de Almería, donde respondió a Ayuso que en Andalucía «nos vestimos de faralaes si nos queremos vestir de faralaes, y nos ponemos bata de cola si queremos ponernos bata de cola».

Contra el acento de las mujeres

En Puente Genil, donde se celebra este fin de semana el congreso del PSOE cordobés, Montero ha regresado al monotema, con una variante novedosa. Ha insinuado que desde el PP atacan por su acento a las mujeres, sin reparar en la paradoja de este mensaje, puesto que las declaraciones tópicas a las que se refiere provienen de otras dirigentes femeninas. «No he escuchado nunca al Gobierno andaluz combatir los estereotipos que tenemos los andaluces más allá de Despeñaperros. No he escuchado nunca al Gobierno andaluz defendernos, sobre todo a nosotras las mujeres, que nos critican más por nuestro acento», ha afirmado.

«Pero nosotras queremos decir que nos sentimos muy orgullosas de hablar en andaluz, de representar la cultura la identidad de nuestra tierra, que no tenemos ningún afán en disimular ni el ceceo ni el seseo ni las eses finales ni las intercaladas, que hablamos como sentimos, como nos expresamos, fruto de un pueblo trabajador que sabe a dónde va, que tiene orgullo de raíces», ha proseguido.

Raíces. La palabra utilizada no es casual. La popularizó el conocido anuncio de Cruzcampo protagonizado por una reconstrucción digital de Lola Flores, 'resucitada' para la ocasión con la tecnología de inteligencia artificial 'deepfake'. En ella reivindicaba el acento y las raíces andaluzas. Montero se sube a este carro, aunque ella ya ha dejado claro que «nos ponemos bata de cola si queremos». Sin necesidad de ponérsela, la bata de cola le está dando a Montero mucho pero que mucho juego político.