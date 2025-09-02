La Junta de Andalucía deniega a once centros de Córdoba el concierto de Bachillerato para este curso escolar

La necesidad de aumentar el número de conciertos en Bachillerato sigue siendo el caballo de batalla de los centros educativos privados con el actual gobierno de la Junta de Andalucía. Actualmente, la provincia de Córdoba, que está en el vagón de cola de conciertos en este nivel de formación en toda la región andaluza, cuenta sólo con ocho centros que disponen de Bachillerato concertado.

Los operadores educativos privados lamentan que ninguno de ellos se ha formalizado después de la promesa electoral y del gran acuerdo de ellos con el actual gobierno popular en Andalucía. De hecho, la Junta ha vuelto a denegar el concierto del Bachillerato a once centros privados de Córdoba.

Los colegios con Bachillerato en sus recintos que han intentado acceder sin éxito al concierto de este nivel de enseñanza para este curso 2025-2026 son todos de la capital. Son los siguientes centros educativos: Bética-Mudarra, Cervantes (Maristas), La Salle, Ramón y Cajal, Sagrado Corazón, San Francisco de Sales, Santa Victoria, Santísima Trinidad-Sansueña, Trinidad (centro de Poniente), Virgen del Carmen y Yucatal.

En concreto, la resolución definitiva de los conciertos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional deniega con la posibilidad de concertar unidades de Bachillerato porque considera que «no hay necesidad de escolarización en las zonas propuestas». Los centros replican que no la hay, lógicamente, porque la están cubriendo ellos con cargo al coste que abonan las familias y asumen también los centros. Si todos estos dejaran de impartirla, la gran pregunta es qué sucedería.

Sexta en Andalucía

Actualmente, sólo ocho centros de la provincia de Córdoba cuentan con el Bachillerato concertado. Son tres de la capital y cinco en el resto de los municipios provinciales. Los tres centros educativos con concierto en la capital son el Academia Lope de Vega, la Sagrada Familia y Zalima. Los cinco de la provincia son Torrealba en Almodóvar del Río, Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia de Baena, Espíritu Santo de Baena, San Luis Rey de Palma y Yucatal de Posadas.

La provincia de Córdoba cuenta 10.472 alumnos en Bachillerato, de los que sólo 745 están en centros concertados. Córdoba es la sexta provincia de Andalucía con menos alumnos en centros concertados en este nivel. Está detrás de Málaga, Granada, Cádiz, Sevilla y Jaén. Sólo por delante de Huelva y Almería.