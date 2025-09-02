Los conciertos de Bachillerato de los centros religiosos en Andalucía costarían 26 millones de euros

La Junta de Andalucía ha denegado el concierto de Bachillerato a once centros de Córdoba para este curso, como avanzó este martes este periódico. Sigue la tendencia de los últimos años en la provincia. El secretario general de Escuelas Católicas en Andalucía, Rafael García, lamenta en ABC esta posición del Gobierno andaluz, que se extiende también al resto de Andalucía. Entienden desde los centros educativos religiosos que «no es una cuestión económica», sino que «no hay voluntad política» de apostar por este modelo. García detalla como sustento a esta afirmación que el coste de concertar el Bachillerato de los centros de Escuelas Católicas en toda la región sería «de 26 millones de euros», según un estudio que realizó la propia asociación en 2022.

García explica con detalle que «el coste global del concierto de Bachillerato de Escuelas Católicas en Andalucía sería de 26 millones de euros, según un documento que le presentamos a Educación en 2022». El secretario de esta asociación religiosa que «actualizado» a precios de hoy en día «sería un poquito más».

En cualquier caso, este informe le lleva a la conclusión de que si el concierto del Bachillerato no se amplía «no es por una cuestión económica», ya que, «estamos hablando de unos 26 millones» en un presupuesto de la Consejería de Desarrollo Educativo de «nueve mil millones», de los que «mil milllones se dedican a la educación concertada». No es un problema de dinero, a su juicio, con estas cifras.

Rafael García, más claro aún, considera que la decisión de rechazar habitualmente los conciertos de Bachillerato a los centros privados religiosos responde exclusivamente a que «no hay voluntad política de afrontarlo», a pesar de que ello implica que sea «una promesa electoral incumplida por el PP», puesto que «llegó a un pacto para implantarlo» en la primera legislatura del cambio en Andalucía y «lo recogía en su programa electoral para la segunda» en la región.

García explica que «todos los centros educativos religiosos de Escuelas Católicas han solicitado el concierto del Bachillerato para este curso», que han sido en total «289 unidades», de las que «no se ha concedido ninguna». En el caso de Córdoba, los once centros denegados habían solicitado implantar «46 unidades de Bachillerato».

Avances en otros asuntos

El secretario de Escuelas Católicas asegura que «nosotros podríamos seguir en principio haciendo negocio» con el Bachillerato privado, pero recuerda tajante que «no es nuestro objetivo», ya que su misión, explica García, es «educar a todo el mundo, no sólo a los que tienen dinero, sino también a los que no lo tienen».

García apunta que «las familias que nos han elegido desde pequeños se ven obligadas a salir; sólo el 60 por ciento sigue con nosotros pero el 40 por ciento no puede hacerlo». En este sentido, recuerda que «los que se marchan no buscan centros educativos públicos, sino que se van a otros centros concertados».

El secretario de la asociación religiosa apunta que, además, «Córdoba puede sentirse maltratada» porque no ha tenido ningún concierto de Bachillerato en los últimos años, pero matiza que «las provincias que lo han conseguido realmente ha sido algo muy residual». En este sentido, García indica que «sólo pedimos conciertos para unidades que ya están en marcha; no solicitamos ninguna nueva».

Por último, García cree que el concierto con el Bachillerato «es un tema» en el que chocan con la Junta, pero recuerda que la situación es muy diferente en otros ámbitos. «No hay un enfrentamiento con ellos, la relación es muy buena y fluida».

De hecho, reconoce la labor de diálogo y avances en otros asuntos como «el compromiso de ampliación de las plantillas de la concertada, que no se movía desde 2005», el incremento del «módulo de otros gastos, que no se actualizaba desde 1985» o el pacto para que «al menos haya diez conciertos al año en todos los niveles educativos».

