Suscríbete a
ABC Premium

tribunales

El fiscal pide tres años de cárcel para contrabandistas de tabaco en Córdoba que operaban con paquetería

Los agentes que desmantelaron esta red se incautaron de más de 200 kilos de tabaco listos para su envió y miles de euros en efectivo

Cae una red de contrabando de tabaco en Santaella con un millón de cajetillas intervenidas y 27 detenidos

19 acusados de contrabando de tabaco en Córdoba se enfrentan a 142 años de prisión

Picadura de tabaco en una imagen de una operación de la Guardia Civil
Picadura de tabaco en una imagen de una operación de la Guardia Civil abc
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los agentes sorprendieron en Córdoba a dos individuos con una furgoneta repleta de paquetes con picadura de tabaco listos para su envío a domicilio en la capital cordobesa en 2021. La Fiscalía ahora pide para estos dos acusados a los que atribuye un ... delito de contrabando por dedicarse a la distribución ilegal de tabaco picado mediante empresas de mensajería tres años de cárcel para cada uno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app