Fuentes justifica la subida del agua y la basura en 2026 por la Diputación de Córdoba para «evitar la quiebra de las empresas»

El presidente de la Diputación de Córdoba y presidente de Emproacsa, Salvador Fuentes, y el vicepresidente de la institución provicincial y presidente de Epremasa, Andrés Lorite, han justificado este jueves las subidas de las tarifas previstas en la factura del agua y de la ... recogida de basura para los vecinos de los 76 municipios de la provincia para evitar la quiebra de las dos empresas y «sus consecuencias laborales para los trabajadores», ha dicho en la sala de prensa del Palacio de la Merced. Son las terceras ordenanzas que se tratarán de aprobar, la segunda con subida, bajo el argumento de «salvar a las empresas» de la quiebra.

Fuentes ha explicado que la subida propuesta para la tarifa del agua es del IPC acumulado durante el ejercicio 2024 y también del 2025, lo que representaría una subida de la factura del 5,37 por ciento. En este sentido, ha desvelado que el incremento del gasto para los ciudadanos sería de 2,78 euros al mes para «una familia media de padre, madre y dos niños». Es decir, de unos 32 euros al año. La medida ha sido ya aprobado en el consejo de administración de la empresa, y ahora tendrá que pasar por el Pleno de la Diputación.

Por su parte, Lorite ha argumentado que la subida de la tarifa de la basura propuesta para el ejercicio 2026 es del 17,5 por ciento, aunque empresa necesitaría para equilibrar sus cuentas «un 44 por ciento» de subida tarifaria. En este caso, la subida sería el IPC acumulado, la implantación del quinto contenedor y el impuesto de vértidos. Sin embargo, los gestores ha reducido esa necesidad de subir el 44% en 19 puntos a través de subida de ingresos y disminución de gastos de funcionamiento. Además, la Diputación inyectará mediante subvención extraordinaria el otro 7,5%, para dejar el incremento del 44 al 17,5 por ciento.

En este caso, la subida de la factura de la basura será «entorno a los euros mensuales», ha dicho Fuentes. En este caso, la subida será de unos 25 euros al año. De hecho, la factura al año de los vecinos pasará de los actuales 140 euros, en números redondos, a ser de 165 si la propuesta sale adelante. Mañana se celebra su consejo de administración, y la medida se aprobará con el voto a favor y mayoría del PP. El problema será que supere el Pleno, donde el PP no tiene mayoría.

En los dos casos, Fuentes ha justificado la subida de tarifas «para evitar la quiebra de las empresas», puesto que «eso tendría unas preocupantes consecuencias laborales» para los 300 empleados que tiene cada una de la sociedades que gestiona el agua y la basura en la provincia. A su juicio, «las empresas son públicas, pero tienen que ser competitivas», para justificar que con estas subidas «queremos que las empresas trabajen a pérdidas», porque «la matriz, la Diputación no puede inyectar continuamente en gasto de funcionamiento y de inversión».

Sobre las críticas de las partidos de la oposición a la subida, por IU, PSOE y Vox, que han votado en contra en el consejo de Emproacsa (pendiente de lo que hagan el viernes en Epremasa, aunque se aprobará con la mayoría del PP), Fuentes ha dicho que «si esta subida no sale adelante, las empresas irán a la quiebra y tendrá consecuencias laborales», para apelar «al sentido común» para que la oposición aprueba la subida.