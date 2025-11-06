Suscríbete a
Fuentes justifica la subida del agua y la basura en 2026 por la Diputación de Córdoba para «evitar la quiebra de las empresas»

Emproacsa subirá un 5,37% y Empremasa un 17,5%, con un coste de 2,78 euros y sobre 2 al mes en la factura, respectivamente

IU tilda de «atraco» las subidas del agua y la basura planteadas por la Diputación

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes ABC
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba y presidente de Emproacsa, Salvador Fuentes, y el vicepresidente de la institución provicincial y presidente de Epremasa, Andrés Lorite, han justificado este jueves las subidas de las tarifas previstas en la factura del agua y de la ... recogida de basura para los vecinos de los 76 municipios de la provincia para evitar la quiebra de las dos empresas y «sus consecuencias laborales para los trabajadores», ha dicho en la sala de prensa del Palacio de la Merced. Son las terceras ordenanzas que se tratarán de aprobar, la segunda con subida, bajo el argumento de «salvar a las empresas» de la quiebra.

