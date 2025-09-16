Feria de Pozoblanco 2025: conciertos, toros y fuegos artificiales que no te puedes perder

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha presentado la programación oficial de la Feria y Fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes 2025, que se celebrará del 23 al 28 de septiembre. Según el alcalde, se trata de una agenda «cargada de cultura, música, tradición y convivencia» que busca consolidar a Pozoblanco como referente festivo en el norte de Córdoba.

La concejala de Festejos, Lola García, ha destacado que la programación combina «grandes nombres de la música española con artistas locales» y mantiene las actividades tradicionales, incluyendo los paseos de caballos, enganches y exhibiciones de doma y arte ecuestre.

Pregón y actividades previas

El pregón de feria tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 21.00 horas en el Teatro El Silo, a cargo de la Peña Flamenca Agustín Fernández. El sábado 20 se celebrará en la Caseta Municipal el 'Día del abuelo y el nieto', con juegos y actividades intergeneracionales.

Música y teatro

La oferta musical incluirá artistas de renombre como José Mercé, que presentará su gira 'Canta a Manuel Alejandro', además de La Húngara, Los Atlánticos, Seguridad Social y No me pises que llevo chanclas, junto con grupos locales.

En cuanto a teatro, destacan dos grandes propuestas en el Teatro El Silo: la representación de 'La señorita de Trevélez', del Grupo Teatral Jara, y 'La Música', protagonizada por Ana Duato y Darío Grandinetti, inspirada en la vida de la escritora Marguerite Duras.

Tradición y actividades diurnas

Desde el miércoles 24, las mañanas estarán animadas por las Dianas Floreadas de la Banda Municipal de Música de Pozoblanco, que recorrerán distintos barrios a partir de las 8.00 horas. La feria contará también con Punto Violeta, sala de lactancia y Punto de Información a la Ciudadanía, donde se podrán recoger pulseras identificativas para menores.

Para las familias, habrá dos espacios de ocio diferenciados para niños y adolescentes, así como la hora sin música diaria a las 18.00 horas, pensada para personas con autismo o sensibilidad sensorial.

Feria taurina y alumbrado

La plaza del Coso de los Llanos acogerá la feria taurina con tres citas principales: una novillada sin picadores el viernes, una corrida de toros el sábado con Manzanares, Pablo Aguado y Marco Pérez, y una corrida de rejones el domingo con Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens.

Noticia Relacionada Feria taurina de Pozoblanco: Manzanares, Pablo Aguado y Marco Pérez, cartel estrella de septiembre J. Pino Tres festejos los días 26, 27 y 28 con una novillada sin picadores y la clásica de rejones

La feria arrancará oficialmente el martes 23 con la cabalgata de gigantes y cabezudos, la procesión de Nuestra Señora de las Mercedes, el encendido del alumbrado y una gran función de fuegos artificiales, que este año se lanzarán desde las pistas de atletismo del Recinto Ferial, ofreciendo más amplitud y vistosidad.

Día a día de la Feria de Pozoblanco 2025 Miércoles 24 : Homenaje a los mayores; concierto de Lo Aslándticos; teatro con 'La Señorita de Trevélez'.

Jueves 25 : Homenaje al pozoalbense ausente; concurso de sevillanas; exhibición ecuestre; concierto de La Húngara.

Viernes 26 : Novillada sin picadores; conciertos de No me pises que llevo chanclas y Seguridad Social; teatro con 'La Música'.

Sábado 27 : Paseo de caballos; corrida de toros (Manzanares, Pablo Aguado y Mrco Pérez); conciertos de José Mercé y La Tentación .

Domingo 28: Corrida de rejones (Andy Cartagena, Leonardo Hernádez y Lea Vicens); función extraordinaria de fuegos artificiales para despedir la feria.

Servicios y seguridad

El Plan de Limpieza y Seguridad, junto con servicios sanitarios y transporte público gratuito, estará activo durante toda la feria para garantizar el correcto desarrollo de los eventos y la tranquilidad de los asistentes. Además, se mantiene la campaña 'El Fereo', que permite participar en el sorteo de bonos valorados en 50 euros en comercios locales hasta el 18 de septiembre.

El alcalde ha subrayado que gracias al esfuerzo de todos los implicados, «podremos disfrutar de una Feria a la altura de nuestra patrona, la Virgen de las Mercedes, y de lo que merece la gente de Pozoblanco».