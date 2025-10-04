Druni abrirá una nueva perfumería en el antiguo local de Zara en la calle Gondomar de Córdoba

El antiguo local de Zara en la calle Gondomar tendrá en breve nuevo inquilino. Se trata de la cadena de perfumería Druni, que abrirá su segundo establecimiento de la capital en este céntrico enclave.

Según ha adelantado Cordópolis y confirmado este periódico con fuentes cercanas a la empresa, la firma tiene previsto cortar la cinta inaugural antes de que finalice el año.

Por el momento, no se sabe nada más al respecto; eso sí, la actual tienda que opera en El Arcángel (que se inauguró a finales de 2024) está abierta a la recepción de currículos, si bien se desconocen cuántos puestos nuevos se crearán.

Druni es una cadena española de perfumerías fundada en 1987 en Carlet (Valencia). Nació como un negocio familiar y hoy cuenta con más de 300 tiendas en todo el país y una plantilla superior a los 2.000 empleados. Su catálogo incluye perfumería, cosmética, maquillaje, aseo personal y parafarmacia, además de su propia marca, DRN, con productos a precios competitivos.

En 2015 dio el salto al comercio electrónico, consolidándose como una de las principales plataformas online del sector en España. Su estrategia combina tiendas físicas, algunas en formato flagship, con una fuerte presencia digital.

En 2023, Druni se integró con la cadena gallega Arenal, formando un grupo que suma unas 470 tiendas y más de 800 millones de euros de facturación anual, con el objetivo de reforzar su posición frente a competidores como Primor, Douglas o Sephora.

Más temas:

Comercio

Cordoba