Estos son todos los domingos que abrirán los centros comerciales y tiendas hasta final de año

El nuevo escenario abierto tras la liberalización de los horarios comerciales en áreas declaradas como Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) va a permitir que de aquí a diciembre, muchos establecimientos puedan tener sus puertas abiertas los domingos.

En concreto, y según la última resolución de la Junta de Andalucía al respecto (que no ha sido bien recibida por el Ayuntamiento, que presentará alegaciones) establece como ZGAT el centro de la ciudad durante Semana Santa, abril, mayo, septiembre y octubre.

Esto quiere decir que los centros comerciales y establecimientos del centro de la capital podrán ejercer su actividad todos los domingos de septiembre y octubre.

En concreto, las tiendas que se pueden acoger a esta medida son las que se encuentran en el espacio delimitado por la avenida del Corregidor, avenida de Vallellano, paseo de la Victoria, avenida de Cervantes, avenida de América (desde los jardines de la Agricultura hasta el aparcamiento de la Diputación), avenida de los Piconeros, avenida de los Almogávares, calle Ronda del Marrubial, avenida de Barcelona, avenida de Libia (desde la esquina con avenida de Barcelona hasta la calle Campo Madre de Dios), calle Campo Madre de Dios, calle Ronda de Isasa y avenida del Alcázar.

Domingos de apertura hasta diciembre de 2025 Zona de Gran Afluencia Turística (centro de la capital) : 7 de septiembre, 14 de septiembre, 21 de septiembre, 28 de septiembre, 5 de octubre, 12 de ocgtubre, 19 de octubre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.

Resto de comercios de la ciudad: 30 de noviembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.

Además, tanto para estos establecimientos como para el resto, de aquí a final de 2025 podrán abrir los domingos incluidos en el calendario aprobado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía: el 30 de noviembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.