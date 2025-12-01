Detenida una persona acusada de tráfico de drogas y atentado contra la autoridad en Palma del Río

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Palma del Río (Córdoba), ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína y hachís, además de un delito por atentado contra los agentes ... de la autoridad, contra los que arremetió y forcejeó.

Los agentes en servicio de vigilancia y prevención del tráfico, venta y menudeo de sustancias estupefacientes observaron, durante la madrugada del pasado día 26 de octubre en el recinto ferial, a una persona que, al advertir la presencia de los agentes, emprendió la huida a pie intentando adentrarse entre la aglomeración de personas que se encontraban en el lugar.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron entonces el seguimiento de esta persona, a la que solicitaron en varias ocasiones que se detuviera. Éste, lejos de cumplir la solicitud de los agentes y al percatarse de que no había logrado perder el rastro a estos, arremetió violentamente contra uno de ellos, cayendo ambos al suelo e iniciando un forcejeo.

Opuso gran resistencia a su detención, siendo necesario el apoyo de varios agentes de la Policía Local de Palma del Río para su completa inmovilización y detención, resultando uno de los agentes municipales también herido leve.

La Guardia Civil, tras las gestiones practicadas, pudo comprobar como el detenido llevaba adherida a su cintura una riñonera, en su interior portaba diez dosis de lo que parecía ser cocaína, así como unos cinco gramos de lo que pudiera corresponderse con hachís, todo ello perfectamente fraccionado y preparado para su venta, llevaba además en la riñonera 688 euros en billetes y monedas de diferente valor.

El detenido, junto con las diligencias practicadas, el dinero y las sustancias incautadas han sido puestos a disposición judicial competente.