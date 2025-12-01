Suscríbete a
Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

sucesos

Detenida una persona acusada de tráfico de drogas y atentado contra la autoridad en Palma del Río

El detenido huyó al percatarse de la presencia de los agentes y arremetió violentamente contra uno de ellos

Un herido por impacto de bala en un accidente de caza en Hinojosa del Duque

Balanza con la droga intervenida
Balanza con la droga intervenida GUARDIA CIVIL

S.A.

Sevilla

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Palma del Río (Córdoba), ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína y hachís, además de un delito por atentado contra los agentes ... de la autoridad, contra los que arremetió y forcejeó.

