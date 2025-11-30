Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

Sucesos

Un herido por impacto de bala en un accidente de caza en Hinojosa del Duque

Se le ha trasladado al hospital de Pozoblanco mientras la Guardia Civil investiga los hechos

La muerte del joven cazador en una finca de Belmez fue accidental, según el juez instructor

Un herido por impacto de bala en un accidente de caza en Hinojosa del Duque

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha abierto una investigación acerca de un accidente de caza en el que una persona ha resultado herida y trasladada al hospital este domingo tras recibir un disparo en el término municipal de Hinojosa del Duque, en la provincia ... de Córdoba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app