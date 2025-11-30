Un herido por impacto de bala en un accidente de caza en Hinojosa del Duque

La Guardia Civil ha abierto una investigación acerca de un accidente de caza en el que una persona ha resultado herida y trasladada al hospital este domingo tras recibir un disparo en el término municipal de Hinojosa del Duque, en la provincia ... de Córdoba.

Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, el incidente ha tenido lugar sobre las 10.00 horas en el paraje Dehesa Boyal de dicho municipio, donde tres personas se encontraban practicando la caza.

Durante la práctica, una de ellas ha sido herida tras recibir un impacto de bala en su cuerpo. Dichas fuentes han señalado que, en principio, los indicios apuntan a un posible accidente de caza.

La Guardia Civil ha abierto una investigación y está instruyendo diligencias, y el herido ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Pozoblanco para tratar las heridas producidas por el arma de fuego.