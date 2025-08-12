La creación de empresas se frena con una caída del 3%

La creación de empresas se frena en la provincia en lo que va de 2025, con una caída del número interanual de firmas creadas que se aproxima al 3% y que viene acompañada de un fortísimo descenso del capital suscrito para su puesta en marcha. Así lo reflejan los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre nacimiento de sociedades mercantiles. Su homólogo en Andalucía (IECA) permite profundizar más en el parón: comercio al por mayor, hostelería y actividades inmobiliarias son clave para que no haya una evolución positiva.

De enero a junio del ejercicio en vigor, según los guarismos del INE, se constituyeron en Córdoba 685 sociedades mercantiles cuando hace 365 días esa cifra se elevó hasta las 704. Al cruzar ambos guarismos, se obtiene un descenso del 2,7% tras contabilizarse, en números redondos, una veintena de negocios menos que vinieron al mundo.

En la constitución de estas firmas, sus promotores afrontaron un capital suscrito de 38,3 millones. Esa cantidad implica que se produjo un descenso interanual muy acusado, pues se dio un retroceso del 45,2% (-31,6).

Es decir, se observa un menor ritmo de constitución de negocios y, a grandes rasgos (más allá de proyectos puntuales más o menos ambicioso), con un marco de lanzamiento más modesto que el que se daba en 2024.

De hecho, en esta primera mitad de año, el capital suscrito por negocio nacido se situó en 55.920 euros. Es un volumen económico mucho menor que el alcanzado en idéntico lapso temporal de hace un año: 69.919. En números contantes y sonantes, fueron 43.397 menos, con lo que el retroceso se situó en el 43,7%.

Enfriamiento de la economía

Las cifras de 2025 —hay margen para el saldo positivo aún en la segunda mitad— amenazan con romper un bienio de subidas en la constitución de firmas. En 2024, el número de negocios que vino al mundo experimentó un avance del 4,2%. Y, 365 días, antes el crecimiento fue aún mayor: +6,3%. El capital suscrito sólo presenta un ejercicio de incremento; eso sí, muy fuerte. Porque en 2024 su estirón fue del 28,7% tras venir de un retroceso del 5,1% en 2023.

Respecto al enfriamiento de la creación de empresas por estos lares hay que tener en cuenta que el escenario para que den sus primeros pasos no es ya tan positivo como el del pasado año. Un informe de junio del servicio de estudios de Unicaja advirtió de que espera que el PIB de Córdoba experimente una subida del 1,8% en 2025.

Eso supone, de confirmarse sus cálculos, que la economía seguirá creciendo pero ya no al ritmo de 2024: cuando se elevó en torno al 2,7%, según el Instituto de Estadística de Andalucía, tras venir de un modesto alza de medio punto en el ciclo de los 365 días anteriores. Este cambio de marco puede estar reteniendo la iniciativa empresarial.

El Instituto de Estadística de Andalucía, por su parte, permite bajar un escalón en este análisis, porque ofrece el indicador de constitución de sociedades mercantiles por área de actividad. Si se observan las cinco más numerosas (aglutinan el 45% de todas las empresas constituidas en el primer semestre en Córdoba), hay tres que están marcando el descenso.

Uno de ellos es el sector que contabiliza más nuevos negocios en la primera mitad de 2025: el de comercio al por mayor. Registró 70 y esa cifra implicó un considerable retroceso respecto al mismo periodo de hace un año (85%). En concreto, la disminución fue del 17,6% (-15).

Pero en el trío de principales áreas de actividad hubo un descenso aún mayor. Fue el que protagonizó la hostelería. Saldó el periodo analizado con 57 sociedades mercantiles creadas cuando en la primera parte del pasado ejercicio alcanzó las 75. Eso se tradujo en un hundimiento del 24% (-18).

Completaron este listado los nuevos negocios de actividades inmobiliarias al experimentar una disminución del 8,3%. De 72 retrocedieron a 66.

Evitaron males mayores el comercio al por menor y la agricultura. En el caso del primero, al llegar el 30 de junio, contabilizó 63 nuevas sociedades mercantiles. Fueron 12 más, con lo que la subida se situó en el 23,5%. Y el campo cosechó un incremento incluso mayor: +25,6% Fruto de pasar de 43 negocios constituidos a 54.

Córdoba es un territorio que tradicionalmente necesita aumentar sus negocios, si bien la estructural debilidad de su economía —aunque también está experimentando mejoras— no ayuda y tampoco ha sido un territorio donde la vocación emprendedora sobresalga.