Mercado de trabajo

Córdoba reduce el paro en octubre y se sitúa entre las cinco provincias españolas donde baja el desempleo

El número de personas sin trabajo desciende en 288 respecto a septiembre y en 5.217 en el último año, mientras solo el sector servicios registra un leve aumento del desempleo

El empleo mejora en 141.926 afiliados en octubre por el tirón de la educación

El sector industrial ha encabezado el descenso del desempleo en octubre en la provincia
El sector industrial ha encabezado el descenso del desempleo en octubre en la provincia
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

El número desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de octubre ha bajado en Córdoba en 288 personas en la comparativa intermensual. Los guarismos son más positivos con respecto al año pasado: el descenso ha sido del ... 9,09% (5.217 cordobeses menos). La provincia es una de las cinco a nivel nacional en la que el paro ha bajado, frente a los aumentos generalizados en las 47 restantes.

