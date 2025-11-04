Córdoba reduce el paro en octubre y se sitúa entre las cinco provincias españolas donde baja el desempleo

El número desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de octubre ha bajado en Córdoba en 288 personas en la comparativa intermensual. Los guarismos son más positivos con respecto al año pasado: el descenso ha sido del ... 9,09% (5.217 cordobeses menos). La provincia es una de las cinco a nivel nacional en la que el paro ha bajado, frente a los aumentos generalizados en las 47 restantes.

Así aparece en los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que recoge que el número total de personas sin trabajo llega hasta las 52.384.

Solo sube el paro en los servicios

Por sectores económicos con respecto a septiembre, el paro registrado desciende en la industria (-100); en el colectivo 'sin empleo anterior' (-95); agricultura (-94) y la construcción, con 69 desempleados menos en octubre. Solo sube en los servicios (+70).

La foto fija del desempleo no cambia en cuanto al sexo de los parados: las mujeres siguen engrosando las listas: de las 52.384 personas sin trabajo, 33.043 son mujeres frente a 19.341 hombres.

Finalmente, el número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 29.892 .Supone un aumento de 3.407 (12,86%) con respecto al mes anterior y un 1,87% sobre el mismo mes del año 2024. De todos ellos, 11.462 fueron indefinidos y 18.430, temporales.