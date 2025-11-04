Córdoba reduce el paro en octubre y se sitúa entre las cinco provincias españolas donde baja el desempleo

Así aparece en los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que recoge que el número total de personas sin trabajo llega hasta las 52.384.
Solo sube el paro en los servicios
Por sectores económicos con respecto a septiembre, el paro registrado desciende en la industria (-100); en el colectivo 'sin empleo anterior' (-95); agricultura (-94) y la construcción, con 69 desempleados menos en octubre. Solo sube en los servicios (+70).
La foto fija del desempleo no cambia en cuanto al sexo de los parados: las mujeres siguen engrosando las listas: de las 52.384 personas sin trabajo, 33.043 son mujeres frente a 19.341 hombres.
Finalmente, el número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 29.892 .Supone un aumento de 3.407 (12,86%) con respecto al mes anterior y un 1,87% sobre el mismo mes del año 2024. De todos ellos, 11.462 fueron indefinidos y 18.430, temporales.
