fútbol

El Córdoba CF modifica su consejo de administración con un ex del Liverpool

Se incorporan Bader Yusuf Mohamed Abdulrahman Fakhroo y Raymond Haughan, que trabajó los últimos 15 años en la directiva del equipo inglés

Málaga-Córdoba CF: la vena cordobesa que anida en la Rosaleda

El nuevo consejero del Córdoba con experiencia en el Liverpool, Raymond Haughan
Juan Carlos Jiménez

Córdoba

El Córdoba ha informado este jueves de algunas modificaciones en su Consejo de Administración, tras los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas celebrada por sus accionistas Infinity Sports Ventures y Park Bench, que ha tenido lugar el pasado 21 de octubre de 2025.

