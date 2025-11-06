El Córdoba CF modifica su consejo de administración con un ex del Liverpool

El Córdoba ha informado este jueves de algunas modificaciones en su Consejo de Administración, tras los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas celebrada por sus accionistas Infinity Sports Ventures y Park Bench, que ha tenido lugar el pasado 21 de octubre de 2025.

En esa reunión entre propietarios de la entidad blanquiverde se aprobó el nombramiento como nuevos consejeros de Bader Yusuf Mohamed Abdulrahman Fakhroo y Raymond Haughan, y se aceptó la dimisión de Justin Royce Harkema, a quien el Córdoba desea «agradecer su dedicación y colaboración durante el tiempo que ha formado parte de este órgano».

Entre las nuevas incorporaciones destaca la de Raymond Haughan, miembro del staff técnico del Liverpool durante 15 años. Experiencia demostrable en el mundo del fútbol que pasa a formar parte de la estructura interna del club.

En junio visitó la ciudad y aseguró en redes sociales estar «encantado de haber sido invitado al Córdoba CF esta semana en mi papel como director no ejecutivo». Sin embargo, meses después ha sido nombrado consejero del club. Haughan añadió que «fue una oportunidad fantástica para recorrer las impresionantes instalaciones del club, conectar con el personal y tomar la emoción de su último partido de la temporada».

Consejeros actuales del Córdoba CF Presidente: D. Abdulla Jehad Abdulla Alzain

Consejero: D. Mohamed Hasan Ali Alnusuf

Consejero: D. Bader Yusuf Mohamed Abdulrahman Fakhroo

Consejero: D. James Anthony Bord

Consejera: Dña. Wai Yin Kelly Kung

Consejero: D. Alsharif Faisal Jamil Nasser Jamil Alown

Consejero: D. Raymond Haughan

Secretario no Consejero: D. Ricardo Oliveras Salva

Por último, el nuevo consejero blanquiverde remarcó que «Córdoba es verdaderamente una de las joyas ocultas de España, y estoy emocionado por lo que viene mientras sigo trabajando estrechamente con el club en el futuro».

Para el club, «esta renovación pone de manifiesto el compromiso firme y continuado de los accionistas con la estabilidad y el desarrollo institucional del Córdoba CF. Bajo la Dirección General de D. Antonio Fernández Monterrubio, el club seguirá trabajando para fortalecer su proyecto, consolidar el crecimiento deportivo y social y alcanzar nuevas metas».