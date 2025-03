Así será la segunda concentración de pretemporada del Córdoba CF en Montecastillo

La plantilla del Córdoba CF pone rumbo este lunes por la tarde (18.00 horas) a Montecastillo , donde realizará la segunda concentración de pretemporada durante una semana hasta el próximo 13 de septiembre. La expedición, a la espera de que se apruebe un protocolo común para el fútbol no profesional en España, no podrá, en principio, disputar amistosos en Jerez. El equipo trabajará desde el martes en doble sesión hasta el sábado. El domingo, tras el entreno matinal, regresará a Córdoba.

El cuerpo técnico, liderado por el entrenador Juan Sabas, y el plantel del Córdoba CF , a la espera sólo ya de la llegada de dos jugadores más sub-23, partirán en autocar desde las cocheras del estadio municipal El Arcángel este martes por la tarde. El equipo llegará al Hotel Barceló Montecastillo para cenar y pernoctar.

Los entrenamientos en Montecastillo comenzarán el martes. Tendrán un contenido similar hasta el sábado incluido. Sabas ha preparado dobles sesiones diarias , salvo alguna tarde de posible descanso. El plan comenzará a las 9.00 horas con trabajo en el gimnasio. Posteriormente, sobre las 10.00 horas está previsto que se realicen las funciones más físicas en el terreno de juego. Si el protocolo lo permite, el equipo también tendrá sesión en la piscina interior sobre el mediodía.

Luego vendrá el tiempo para reponer fuerzas con el almuerzo y el descanso de la siesta. Tras ello, la plantilla del Córdoba CF volverá a entrenar en sesión vespertina sobre las 19.00 horas en el campo. Fundamentalmente para las cuestiones más tácticas, estrategia y demás.

El equipo no podrá disputar, en principio, ningún partido amistoso de preparación en Jerez . El motivo es que todavía no está aprobado el protocolo para la celebración de encuentros amistosos u oficiales para el fútbol no profesional, incluida la Segunda B, a nivel estatal y que tienen que aplicar las Territoriales. En cualquier, en el Córdoba CF no descartan que se puedan jugar algún amistoso sobre la marcha si el protocolo «está aprobado y listo en los primeros días de la semana». Sería contra algún rival que también esté concentrado por la zona o con sede en Jerez o localidades vecinas.

La lista de 27 convocados que viajan está compuesta por Becerra, Edu Frías, Djetei, Farrando, Jesús Álvaro, Sidoel, Willy, Mario Ortiz, Xavi Molina, Piovaccari, Javi Flores, De las Cuevas, Moutinho, Antonio Moyano, Bernardo Cruz, Álex Robles, Valverde, Iván Navarro, Traoré, Espeso, Samu Delgado, Juliaan, Luismi, Núñez, Del Moral, Álex Sánchez y Julio Iglesias.

