El overbooking en el centro del campo: ¿Posible salida en el Córdoba CF?

El Córdoba CF dará prácticamente por cerrado el apartado de incorporaciones con el de Villacañas. Con trece fichajes, la primera plantilla cuenta a inicios de agosto con 25 efectivos, la más larga desde la llegada de Iván Ania al banquillo. La zona más congestionada es la del centro del campo, que cuenta con 8 jugadores, de los que solo podrían salir como titulares tres.

La entidad blanquiverde ya realizó una apuesta por los mediocampistas en el pasado mercado de fichajes invernal, en el que incorporó a: Alberto del Moral, Pedro Ortiz y Maguna. Estas llegadas dieron el salto de calidad esperado a la plantilla que mejoró tanto en juego como en resultados, estando cerca en varios momentos de la temporada de los Play-Off de ascenso a Primera División.

A principios de este mes de agosto, Iván Ania cuenta con 8 mediocampistas para su esquema. En el pivote, el asturiano podrá elegir entre Alberto del Moral e Isma Ruiz; en la posición de interior dispondrá de Pedro Ortiz, Álex Sala, Dani Requena y Théo Zidane; y en la media punta Jacobo y Dalisson de Almeida. Todos ellos lucharán por conseguir uno de los tres puestos que el técnico dedica al centro del campo.

Las llegadas de Dani Requena y Dalisson de Almeida refuerzan un centro del campo que ha visto salir a Genaro y Maguna, que no contaban para Ania. Estas incorporaciones dejan aún más complicada la decisión al técnico que parece que ha encontrado su esquema en el 4-1-4-1. En este cobran importancia los interiores recientemente mencionados.

En los amistosos disputados durante esta pretemporada, el asturiano ha utilizado en esa posición a cuatro jugadores distintos: Dalisson, Jacobo, Pedro Ortiz y Requena. Habría que recordar que no ha podido contar con Álex Sala por molestias musculares y que ha alineado a Théo Zidane como mediocampista defensivo.

En el otro esquema más utilizado por Iván Ania, el 4-2-3-1, la relevancia la toman los pivotes. En esa demarcación, y contando con el fichaje del de Villacañas, Iván Ania también puede contar con varios jugadores: Isma Ruiz y Del Moral como naturales en la posición y con otros perfiles más llegadores como Pedro Ortiz, Dani Requena, Álex Sala o Théo Zidane. Es decir, seis futbolistas para dos sitios en el terreno de juego.

Una opción que tiene el técnico asturiano es la de rotar ciertas posiciones de jugadores que pueden desenvolverse en varias parcelas del campo. Es el caso de Jacobo o Dalisson. Ambos pueden jugar en los extremos, el madrileño lo hizo la temporada pasada en la mayor parte de la misma. Más aún contando con la lesión de larga duración de Adilson Mendes y los problemas físicos que arrastra Kevin Medina del primer partido de la pretemporada.

La 'Operación salida'

El overbooking parece tan claro que los rumores de posibles salidas han vuelto a dispararse. El más sonado para ejecutar su marcha es Álex Sala, durante los pasados meses de mayo y junio, el catalán fue vinculado con varios equipos de Primera División, entre ellos el Deportivo Alavés. El conjunto babazorro, además, acaba de recibir una gran inyección económica con la venta de Panichelli al Estrasburgo francés por unos 16 millones de euros.

Asimismo, el Alavés se ha reforzado en este mercado de fichajes con tres centrocampistas: Aleña, Pablo Ibañez y Calebe. Esto, a priori, puede desestabilizar la opción del fichaje del catalán. Aun así, el interés del conjunto vasco siempre ha existido por el jugador. Por ahora, Álex Sala cuenta con contrato en vigor hasta 2026, teniendo una temporada más opcional, como anunció el club en su fichaje.

El Córdoba CF también ha expresado su postura con respecto a las posibles salidas durante el mercado de fichajes. La economía no es un problema y así lo desveló su CEO, Fernández Monterrubio, en una rueda de prensa pasada: «Por muy importante que sea la oferta, si consideramos que no tenemos el tiempo suficiente para cubrirnos deportivamente, el jugador no sale, salvo que se remitan a la cláusula».

El 'overbooking' en la plantilla no es un problema de importancia para el club como indicó Juanito, director deportivo: «Es relativo, depende de lo que puedan demostrar los jugadores». Lo cierto, es que desde la llegada de Ania, esta es la temporada que el club ha contado con más efectivos.

La 'operación salida' todavía sigue su curso. Con la ya oficializada marcha en forma de cesión de Mati Barboza, Ramón Vila y Mariano Carmona, el siguiente que podría dejar la disciplina de Iván Ania es Calderón. Como adelantó ABC, el jugador no cuenta para el club aunque sí lo hace para el cuerpo técnico. Intentará seguir en la entidad, aunque si todo continúa igual, abandonará el Córdoba CF este verano.