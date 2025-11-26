Confirmado por el Ayuntamiento de Córdoba: estas serán todas las cabalgatas del 5 de enero

Córdoba ya tiene cerrados todos los desfiles que recorrerán la ciudad y sus barriadas el próximo 5 de enero de 2026, una jornada que volverá a reunir a miles de familias en las calles para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos. Además de ... la cabalgata oficial de la capital, distintas barriadas periféricas celebrarán sus propias comitivas durante la tarde, completando un mapa navideño que abarcará todo el municipio.

El Ayuntamiento ha confirmado los horarios y recorridos de todas las cabalgatas, una información muy esperada tras la experiencia histórica del año pasado, cuando el desfile principal tuvo que adelantarse al 4 de enero por la previsión de lluvias. En 2026, todo vuelve a la normalidad y la jornada volverá a celebrarse el día 5, tal y como marca la tradición.

Cabalgatas en las barriadas de Córdoba: horarios y puntos de salida

Las barriadas periféricas repetirán protagonismo un año más con sus propios cortejos, muy arraigados en cada comunidad vecinal. Todas las cabalgatas mantienen el formato habitual de recorrido por sus respectivas zonas.

Todas las Cabalgatas de Reyes Magos en Córdoba 2025 15:30 h · Cabalgata del Higuerón. Recorrido íntegro por la barriada.

16:00 h · Cabalgata de Villarrubia. Desfile tradicional por las calles del núcleo urbano.

17:00 h · Cabalgata de Cerro Muriano. Comitiva por las principales vías de esta barriada militar.

17:00 h · Cabalgata de Alcolea. Recorrido habitual por la barriada.

17:30 h · Cabalgata de Trassierra. Desfile por las calles principales de este barrio.

18:00 h · Cabalgata de Santa Cruz. Recorrido por todo el casco urbano.

Cada una de estas cabalgatas contará con carrozas, animación y reparto de caramelos, creando una tarde llena de ambiente festivo también fuera del centro de la capital.

La Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026: fecha, hora y recorrido previsto

La cabalgata principal de Córdoba volverá a celebrarse el 5 de enero de 2026, recuperando su fecha habitual. El desfile está previsto que comience a las 17:00 horas, manteniendo el formato y la puesta en escena que la han convertido en uno de los eventos más multitudinarios de la ciudad.

Aunque el recorrido definitivo aún no ha sido publicado por el Ayuntamiento, todo apunta a que seguirá una ruta muy similar a la del año pasado. De este modo, la comitiva partiría de la Plaza de Santa Teresa para continuar por Avenida de Cádiz, Plaza de Andalucía, Puente de San Rafael, Avenida del Corregidor, Avenida de Vallellano, Paseo de la Victoria y buena parte de la Ronda, antes de llegar a su tramo final.

Tras finalizar el desfile sobre carrozas, se espera que Sus Majestades continuen en coche de caballos hasta la Plaza del Cristo de Gracia, donde tendrá lugar la tradicional Adoración.