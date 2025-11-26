Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla amplía su recorrido por Triana por las obras de Pagés del Corro

Confirmado por el Ayuntamiento de Córdoba: estas serán todas las cabalgatas del 5 de enero

Todas las cabalgatas confirmadas y los horarios del día más mágico del año

Navidad en Córdoba 2025: alumbrado, fechas, horarios, rutas y otras citas y espectáculos

Todas las Cabalgatas de Reyes Magos en Córdoba en 2025
Todas las Cabalgatas de Reyes Magos en Córdoba en 2025 ABC CORDOBA
Carolina Álvarez Álvarez

Carolina Álvarez Álvarez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Córdoba ya tiene cerrados todos los desfiles que recorrerán la ciudad y sus barriadas el próximo 5 de enero de 2026, una jornada que volverá a reunir a miles de familias en las calles para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos. Además de ... la cabalgata oficial de la capital, distintas barriadas periféricas celebrarán sus propias comitivas durante la tarde, completando un mapa navideño que abarcará todo el municipio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app