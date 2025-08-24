Comercio Córdoba abre la puerta a «estudiar» con el Ayuntamiento la «viabilidad» de otras peatonalizaciones fuera del Centro

La peatonalización de la avenida de la Viñuela será una actuación novedosa en Córdoba: supone sacar por primera vez fuera del Centro una actuación de calado de este tipo. El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, señala, a preguntas de ABC, sobre la posibilidad de acometer proyectos de este tipo en otros puntos de la ciudad, que «hay otras actuaciones que se podrían analizar y estudiar con el gobierno local para comprobar su viabilidad; por ejemplo en Santa Rosa-Valdeolleros o Ciudad Jardín».

No en vano, los barrios que señala el máximo responsable de este colectivo empresarial son enclaves de fuerte actividad de este sector, organizado en torno a sendos centros comerciales abiertos -igual que sucede en la Viñuela-.

El Ayuntamiento, por ahora, no ha mostrado interés en impular ninguna otra peatonalización de calado. De hecho, el pasado mandato, metió en el cajón un proyecto para una actuación de este tipo en Camino de los Sastres, en Ciudad Jardín. Viene rondando por los pasillos de Capitulares de forma periódica desde que la planteó otro gobierno municipal del PP, el de José Antonio Nieto (2011-2015).

De vuelta al Centro, uno de los puntos que viene sonando para una actuación que elimine el tráfico y dé toda la prioridad al peatón es Claudio Marcelo. Pero es una operación que nunca termina de cuajar.

La peatonalización de la avenida de la Viñuela arrancará en septiembre (o, incluso, a finales de este mes) tras un lustro de espera. Porque fue en 2020 cuando se procedió a cortarla al tráfico pero con una actuación provisional que perdura hasta el presente: la colocación de grandes macetones.