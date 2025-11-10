Suscríbete a
Educación

Los 31 ciclos formativos que puedes estudiar en Córdoba para trabajar en la Base Logística del Ejército de Tierra

Cuarenta centros públicos repartidos por 27 municipios de la provincia (incluida la capital) aglutinan estas enseñanzas

Presentación de la oferta formativa para la Base Logística en el C3A de Córdoba
ABC Córdoba

Córdoba

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado este lunes en Córdoba de que la oferta de Formación Profesional directamente vinculada a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) está integrada por 31 ciclos formativos de ... grado básico, medio y superior de 10 familias profesionales, en 40 centros sostenidos con fondos públicos y que suman más de 2.100 plazas cada año.

