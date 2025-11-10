Los 31 ciclos formativos que puedes estudiar en Córdoba para trabajar en la Base Logística del Ejército de Tierra

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado este lunes en Córdoba de que la oferta de Formación Profesional directamente vinculada a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) está integrada por 31 ciclos formativos de ... grado básico, medio y superior de 10 familias profesionales, en 40 centros sostenidos con fondos públicos y que suman más de 2.100 plazas cada año.

Castillo ha destacado que esta oferta permitirá al alumnado obtener titulaciones de Formación Profesional necesarias para optar a puestos de trabajo estables y de calidad. En este sentido, ha indicado que el acceso a la base se realizará a través de oposiciones y para presentarse a esos procesos selectivos será «imprescindible contar con la cualificación adecuada».

En definitiva, «se trata de una oferta formativa sólida, diversificada y adaptada a los perfiles que ya requieren y requerirán las futuras instalaciones» de la Rinconada, ha dicho.

Mercado laboral Ciclos Formativos de la oferta para la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba 1-Diseño y Edición de Publicaciones y Multimedia (Grado Superior)

2-Servicios Comerciales (Grado Básico)

3-Actividades Comerciales (Grado Medio)

4-Transporte y Logística (GS)

5-Construcción (GM)

6-Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación (GM)

7-Instalaciones de Telecomunicaciones (GM)

8-Instalaciones Eléctricas y Automáticas (GM)

9-Automatización y Robótica Industrial (GS)

10-Mantenimiento electrónico (GS)

11-Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (GS)

12-Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (GS)

13-Frabricación de Elementos Metálicos (GB)

14-Fabraciación y Montaje (GB)

15-Mecanizado (GM)

16-Soldadura y calderería (GM)

17-Diseño en fabricación mecánica (GS)

18- Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (GS)

19-Alojamiento y Lavandería (GB)

20-Gestión de alojamientos turísticos (GS)

21-Operaciones de Laboratorio (GM)

22-Planta Química (GM)

23-Laboratrorio de análisis y de control de calidad (GS)

24-Química industrial (GS)

25-Confección y moda (GM)

26-Patronaje y moda (GS)

27-mantenimiento de vehículos (GB)

28-Carrocería (GM)

29-Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera (GM)

30-Electromecánica de vehículos automóviles (GM)

31-Automoción (GS)

En concreto, de los 31 ciclos formativos 13 corresponden al grado superior, 13 al grado medio y 5 al básico. Las 10 familias implantadas son la siguientes: Artes Gráficas; Comercio y Marketing; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento; Hostelería y Turismo; Química; Textil, Confección y Piel; y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Una oferta que reúne todas las titulaciones necesarias para trabajar en la Base Logística y que está presente tanto en la capital como en numerosos municipios de la provincia. Así son 14 centros de Córdoba capital y 26 de las localidades de Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Benamejí, Bujalance, Cabra, Dos Torres, Fuente Palmera, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, La Carlota, La Rambla, Lucena, Montilla, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Villanueva de Córdoba.