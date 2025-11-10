Suscríbete a
cultura

El Cabildo de Córdoba presenta una nueva edición de los conciertos 'Otoño en las Iglesias Fernandinas'

El ciclo, compuesto por cinco citas en diferentes templos de la capital, comienza este sábado en la iglesia de la Compañía

Nuevo ciclo de conciertos de primavera en las iglesias fernandinas de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba

El Cabildo recupera la Ruta de las Iglesias Fernandinas de Córdoba

Presentación del ciclo 'Otoño en las Iglesias Ferandinas 2025'
Presentación del ciclo 'Otoño en las Iglesias Ferandinas 2025'
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado este lunes con una nueva edición del ciclo 'Otoño en las Iglesias Fernandinas 2025', «una iniciativa ya consolidada que cada año despierta un enorme interés entre el público», se ha resaltado, en un comunicado, desde esta entidad ... eclesiástica. La programación, interpretada por la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba bajo la dirección de Clemente Mata, llenará de música algunos de los templos más emblemáticos de la ciudad durante los meses de noviembre y diciembre.

