tribunales

Aceptan tres años de prisión por quedarse con 50.000 euros de la venta de Lotería de Navidad en Córdoba

El fiscal ha modificado su petición para alcanzar un acuerdo por el que los tres acusados están obligados a devolver el dinero a la Administración de Loterías

Pasillo de la Ciudad de la Justicia en Córdoba
Pilar García-Baquero

Córdoba

Los tres acusados de estafar a una administración de Loterías de Córdoba con la venta de décimos del sorteo de Navidad han aceptado este miércoles una pena de un año y un día de prisión para cada uno en una sentencia ... de conformidad dictada in voce por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

