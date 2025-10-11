Suscribete a
¡Americanos, no!

El señalamiento público del presidente de Estados Unidos puede conducirnos a un aislamiento dentro de la OTAN, como ya le pasó a Grecia durante la dictadura de los coroneles

Ana Sánchez

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, Pedro Sánchez no ha parado de darle patadas en los tobillos. Primero la negativa a gastar el 2% en defensa, luego la amenaza de reventar la Cumbre de la OTAN en La Haya -algo que ... marcó un antes y un después-, a continuación publicitar que España no quiere comprar material militar estadounidense (los F-35 de este verano), continuando con el creciente acercamiento a China y el contrato de Interior a Huawei, y rematando con la promoción de las protestas violentas contra Israel en La Vuelta.

